Lunedì 5 dicembre 2022, Maria De Filippi ha spento 61 candeline. Sui social e non solo (Fiorello l’ha chiamata in diretta in mattinata durante Viva Rai 2) si sono sprecati i messaggi di auguri indirizzati alla regina della tv. Tantissimi gli attestati di stima piovuti in rete. Particolarmente struggente quello che le ha dedicato Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne che nel dating show di Canale Cinque ha trovato l’amore. Amore che ancora oggi dura, quello condiviso con Andrea Dal Corso. La Langella si è esposta in maniera tanto dolce quanto commovente, sostenendo che ha trovato l’uomo della sua vita proprio grazie a Queen Mary, ossia “Colei (il maiuscolo è di Teresa, ndr) che senza fiatare sa già tutto di te“.

“Auguri alla DONNA delle Donne! Auguri a Colei che senza fiatare sa già tutto di te. Auguro a te ciò che di più grande possa esistere sulla Terra. A te che mi hai regalato l’Uomo della mia vita, io dico GRAZIE, a te che ho avuto l’onore di poter conoscere e abbracciare forte, io ti sarò PER SEMPRE GRATA. AUGURI Maria. Pè 100 anne”. Così l’ex tronista su Instagram, a corredo di uno scatto in cui la si vede abbracciare in lacrime e con trasporto la moglie di Maurizio Costanzo. Tantissimi gli utenti che hanno trovato il pensiero azzeccato e profondo. Non sono però nemmeno mancate critiche al veleno.

“Auguri boss, senza Maria vi dovreste trovare un lavoro”, il commento caustico di un utente. La Langella, notata la critica, ha risposto per le rime. “Applauso grande a te che segui con interesse la nostra vita”, la replica fulminea di Teresa. Non è la prima volta che alcuni ex volti di UeD vengono spernacchiati sul web. Diversi sono gli utenti che li pungolano, criticandoli e non reputando un lavoro vero e proprio quello dell’influencer.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella, una love story che dura nonostante lo scetticismo

Quando Teresa Langella scelse Andrea Dal Corso nello studio di Uomini e Donne, parecchi telespettatori affezionati al programma non avrebbero mai creduto che la love story durasse. Aleggiava una marea di scetticismo sulla neo coppia. Eppure il tempo è passato e Teresa e Andrea stanno ancora insieme. Oggi i dubbi sui loro sentimenti sono stati definitivamente fugati. La relazione è vera, procede a gonfie vele e pare non conoscere crisi a differenza di tantissime altre coppie uscite dalla trasmissione timonata da Maria De Filippi. Infatti non si contano nemmeno più coloro che poche settimane dopo le scelte si sono detti addio in un amen.