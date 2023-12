Ex Temptation sicura: “Mirko e Perla, chi dei due è sotto un treno”

Alessia Bottiglia, ex volto di Temptation Island è stata recentemente ospite a Non Succederà Più, programma di Radio Radio condotto da Giada De Miceli. Oltre ad aver ampiamente parlato di come si sia evoluto il suo rapporto con l’ex fidanzato Davide Rosati dopo l’esperienza televisiva, Alessia ha detto la sua anche su Mirko Brunetti e Perla Vatiero, altra ex coppia protagonista di Temptation Island. Questi ultimi hanno preso parte all’attuale edizione del Grande Fratello, con Mirko che ha visto la propria esperienza chiudersi nel corso della venticinquesima puntata.

Alessia Bottiglia: il parere su Perla e Mirko

Esprimendosi sulla vicinanza tra Perla e Mirko nella Casa del Grande Fratello, Alessia Bottiglia ha sostenuto come i due siano “molto innamorati” sebbene, secondo quest’ultima, il gieffino sia più innamorato di sé stesso: “Lui sta guardando più ai suoi interessi, vedo che è come se tira il sasso e nasconde la mano. Perla invece ci sta sotto come un treno, si capisce. Vuole delle certezze ma Mirko non gliele dà perché sta quotando anche alla sua popolarità e se ne sta un po’ vantando“.

Alessia ha poi aggiunto come lei e Perla si siano sentite due giorni prima dell’ingresso di quest’ultima nella Casa, sostenendo come stia mettendo in pratica i consigli che le ha dato, su cui non è entrata nel dettaglio. A chiudere il discorso sull’ex coppia protagonista di Temptation Island l’augurio che Perla possa vincere il Grande Fratello.

La storia con Davide Rosati

Come accennato in precedenza, Alessia Bottiglia ha ampiamente parlato anche del suo rapporto con Davide Rosati. Sul perché i due abbiano preso parte al reality condotto da Filippo Bisciglia, Alessia ha raccontato: “In questo modo potevamo capire se ci amavamo ancora oppure se era abitudine“. Nel corso della sua intervista, l’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato anche il motivo per cui si è avvicinata ad un tentatore: “A Temptation ho cercato un po’ di svincolarmi e di godermi il momento senza fare nulla di male perché alla fine non avevo fatto nulla di male se non avvicinarmi al tentatore Davide“. In seguito ha continuato: “Invece di dargli delle risposte mi sono avvicinata a un’altra persona ma senza malizia, cercavo attenzioni perché per anni non le avevo ricevute“.

Alessia ha confessato di non star frequentando nessuno, mentre non sa se Davide si stia vedendo o meno con un’altra donna. Alessia ha aggiunto che il loro rapporto si è evoluto in qualcosa di diverso, precisando che la pausa di riflessione di cui avevano parlato è finita a settembre. L’ex protagonista di Temptation Island ha fatto capire di non aver ancora del tutto metabolizzato la fine della love story con Davide. Alessia ha spiegato di non essere favorevole alle “minestre riscaldate“, tuttavia non ha escluso del tutto l’ipotesi di un ritorno di fiamma: “Nella vita mai dire mai, se dovesse ricorteggiarmi e farmi capire di essere cambiato… Attualmente non credo possa esserci un ritorno perché entrambi stiamo bene così“.