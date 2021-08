Ex Temptation Island: il suo tariffario per sponsorizzazioni Ig, è polemica

Temptation Island mette alla prova i sentimenti delle coppie che vi partecipano. Oltre a testare la stabilità delle relazioni, il programma è anche una vetrina per i concorrenti che da perfetti sconosciuti si ritrovano proiettati innanzi a milioni di persone con tutto ciò che ne consegue: critiche, giudizi ma anche opportunità di lavoro e una visibilità alle stelle. Ebbene, non è raro, anzi capita in ogni edizione, che al termine dell’avventura in terra sarda, qualcuno provi a diventare influencer a tutti gli effetti, facendosi retribuire per sponsorizzare marchi, merci e prodotti.

C’è chi ha successo e chi invece, nel giro di poche settimane, sparisce dai radar dei social. Al netto di ciò, Amedeo Venza, esperto di gossip attivo su Instagram, nelle scorse ore ha reso noto che un partecipante dell’ultima edizione della trasmissione timonata da Filippo Bisciglia sta cercando di fare cassa con un tariffario piuttosto alto.

Ecco cosa ha riferito Venza, portando come prova una mail:

Temptation Island, c’è chi chiede 1.200 euro per un singolo post Instagram per sponsorizzare prodotti

L’esperto di gossip parla di un tariffario che contempla per un singolo post e una singola Stories di sponsorizzazione un pagamento di 1.200 euro. Venza, nel divulgare la notizia, non ha rinunciato alla polemica, ritenendo particolarmente esose le richieste economiche avanzate da uno degli ex protagonisti di Temptation Island. A proposito, di chi si tratta?

Contattato da Gossip e Tv, Amedeo ha dato qualche informazione in più sul suddetto tariffario, specificando che è quello di una ‘lei’ (e non di un ‘lui’) che ha preso parte all’ultima stagione del reality delle tentazioni.

Al di là della cifra richiesta, resta da capire se c’è davvero qualcuno disposto a sborsare quei soldi per farsi sponsorizzare dall’aspirante influencer. E se così fosse, nulla da eccepire: il mercato è il mercato, e i prezzi li fa appunto il medesimo mercato. Altra certezza è che ognuno è libero di scegliersi i testimonial che preferisce e di puntare su questo o quel volto. Soldi tuoi, li spendi come vuoi, recita un detto.