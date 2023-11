Ex prof Natalia Titova, bordata su Amici e Maria: “Cosa non va”

A distanza di qualche anno, Natalia Titova ha parlato del suo abbandono della trasmissione Amici. La ballerina, conosciuta dal pubblico grazie a Ballando con le stelle, dove si è innamorata del marito Massimiliano Rosolino, è entrata a far parte, a partire dal 2015, del programma di Maria De Filippi.

La coreografa di balli latino-americano ha spiegato il motivo del suo abbandono e delle cose che non le sono piaciute.

“Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore“

Natalia Titova, a Nuovo Tv, ha spiegato che non ha senso formare persone preparate e che si possono già considerare professionisti del settore. Questa critica viene fatta spesso al programma, poiché a volte vengono presi allievi che potrebbero già lavorare come ballerini, avendo un’importante carriera alle spalle. La coreografa ha aggiunto anche che non si è sentita coinvolta emotivamente dal programma, cosa che non era accaduta con Ballando con le Stelle, dove ha lavorato per dieci anni.

La Titova aveva partecipato ad Amici inizialmente come professoressa alla cattedra, per il banco di latino e poi, dietro le quinte. Qui aiutava nelle coreografie, ma non sentendosi più una ballerina, ma “una maestrina”, ha deciso di andarsene.

Il percorso a Ballando con le Stelle

La Titova è conosciuta dal pubblico grazie alla partecipazione come professionista a Ballando con le stelle, a partire dalla prima edizione, nel 2005, in coppia con l’attore Francesco Salvi. Da questo momento in poi è stata una delle figure portanti del programma di Rai 1, fino al 2014, dove ha ballato in coppia con Roberto Cammarelle.

Il 2009 è stato l’anno dei successi per la Titova che ha vinto l’edizione con Emanuele Filiberto di Savoia. Sempre in quello stesso periodo, insieme al cast di Ballando, è stata ospite degli Oscar della Tv e poi protagonista dell’Opening del Galà dei giochi del Mediterraneo. La ballerina ha poi deciso di lasciare il programma a causa di un infortunio che non le permetteva di sostenere quei ritmi.

A Ballando con le stelle deve l’incontro con Massimiliano Rosolino, nel 2006. L’ex nuotatore è diventato successivamente suo marito e dalla loro unione sono nate le due figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney.