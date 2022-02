Natalia Titova attacca Amici: “Ecco perché sono andata via”

Per cinque anni Natalia Titova è stata un’apprezzata insegnante di Amici di Maria De Filippi. All’improvviso, però, la compagna di Massimiliano Rosolino è sparita dalla cattedra dei Professori del programma. Un addio passato in sordina, di cui non si è mai ben capito il motivo almeno fino ad oggi. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo la Titova ha svelato finalmente perché ha lasciato il programma di Canale 5 dopo cinque anni.

Natalia Titova ha rivelato:

“Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo”

Difficile, dunque, rivedere in futuro la ballerina e coreografa russa ad Amici. In questo periodo Natalia Titova è spesso ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, in onda su Rai Uno. Ma la 47enne ha ammesso che non le interessa apparire a tutti i costi sul piccolo schermo.

Del resto Natalia Titova è ancora molto impegnata nel mondo della danza: nel 2019 ha fondato a Roma la Natalia Titova Academy, con la quale forma nuovi talenti del ballo. La Titova è anche una mamma attenta e severa per le sue bambine: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, che hanno rispettivamente dieci e nove anni.

La storia d’amore con Massimiliano Rosolino

Procede a gonfie vele la relazione tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino. I due stanno insieme dal 2006: galeotto è stato Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. All’epoca lui era uno dei concorrenti, lei la sua insegnante. Tra una rumba e un cha cha cha è scoppiata la passione.

All’inizio, però, i due hanno dovuto fare i conti con incredulità e scetticismo. A credere poco in questa relazione sia la famiglia dell’ex nuotatore sia quella dell’ex ballerina. La madre della Titova, in particolare, era convinta che non sarebbe durata. Dubbi che sono continuati fino alla nascita della primogenita Nicole Sofia.

Nonostante non siano ancora marito e moglie – Rosolino e Natalia hanno sempre assicurato di sentirsi già sposati – la coppia è molto unita e il passare del tempo non ha scalfito il loro sentimento. Quella tra Massimiliano e la Titova è sicuramente una delle storie d’amore più solide del mondo dello showbiz italiano.