Ex-Otago a Sanremo 2019, Maurizio Carucci spiega chi abbraccia tra il pubblico

Ex-Otago, chi abbraccia il cantante Maurizio Carucci dopo l’esibizione a Sanremo 2019?

Gli Ex-Otago a Sanremo 2019 sono tra i più chiacchierati tra i cantanti in gara. Si parla molto della loro canzone, che ha colpito piacevolmente il pubblico, ma si mormora specialmente del cantante Maurizio Carucci. Chi abbraccia a fine esibizione? Chi è la ragazza a cui si avvicina dopo aver cantato e che stringe tra le braccia? Durante la prima puntata, questo gesto ha fatto chiacchierare anche perché molti pensavano fosse la fidanzata di Maurizio Carucci. Ebbene, la risposta è no: non è la sua dolce metà. Dopo la seconda puntata è ancora più chiaro, visto che il cantante ha abbracciato un’altra ragazza seduta in platea.

Sanremo 2019, Ex-Otago spiegano l’abbraccio di Maurizio Carucci

In una intervista rilasciata freschi di Sanremo a Il Secolo XIX, il cantante degli Ex-Otago ha spiegato che è una ragazza che non conoscono affatto: “Non sappiamo chi fosse. È una ragazza che abbiamo trovato lì, una passante”. L’abbraccio è dovuto quindi al testo del brano, Solo una canzone, in cui il cantante dice appunto “Abbracciami per favore”. Per questo hanno improvvisato questo abbraccio al pubblico: “Sai quelle che nascono, non riesci tanto a gestire. O la va o la spacca. Per fortuna è piaciuto, ma potevamo fare una catastrofe”. Un gesto improvvisato dunque ed è andata decisamente bene nella serata di debutto, caratterizzata anche dalla gaffe con Patty Pravo. Il gruppo ha quindi pensato di ripetere il gesto nella seconda serata del Festival di Sanremo ed effettivamente la ragazza era diversa da quella di ieri.

Maurizio Carucci degli Ex-Otago è fidanzato con Martina

“Servono abbracci.. grazie a tutti, sul palco vi ho sentiti tutti dal primo all’ultimo”, così ha commentato il cantante la foto dell’abbraccio a Sanremo 2019 con la sconosciuta nella prima serata. Ma Maurizio Carucci è fidanzato? Ebbene sì, è innamoratissimo della sua Martina con cui fa coppia da una decina di anni. La canzone di Sanremo è dedicata proprio a lei.