Ex opinionista GF Vip: “Ok ritorno ai Nip, cosa m’ha detto Signorini”

In un’intervista concessa poche ore fa al talk de Il Fatto Quotidiano, Enzo Ghinazzi in arte Pupo ha praticamente confermato che la tanto chiacchierata edizione nip del Grande Fratello si farà, eccome, proprio come anticipato da Dagospia.

Il cantante, diventato celebre negli anni ’80 per hit come Gelato al cioccolato e Su di noi, si è detto entusiasta di questa scelta da parte di Alfonso Signorini e della produzione, che di recente tra l’altro sono tornati a contattarlo. Rispetto al ritorno del format alla sua versione originale, quella trasmessa nei primi anni 2000, Pupo ha commentato:

“Se è giusto che la trasmissione torni con i nip? Sì, credo sia una giusta decisione, perfetta. Perché di questi sedicenti Vip, ne abbiamo anche le scatole piene!”

Signorini, come anticipato qui sopra, è effettivamente tornato a cercare Pupo, che avrebbe voluto avere nuovamente con sé in veste di opinionista, un ruolo che l’artista toscano ha già ricoperto in passato. Tuttavia, il conduttore dovrà a quanto pare fare a meno di lui, che gli ha rifilato un bel due di picche. Ecco il commento del cantante nel merito della questione:

“In pratica ci siamo abbracciati con Alfonso, gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco. Sono molto legato a lui. Mi ha voluto fare un bellissimo servizio sul suo settimanale. Infatti sono uscite delle pagine bellissime su Chi e sono molto contento. Lui mi ha detto: ‘Tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho detto ‘ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due!’.”

Grande Fratello: ritorno alle origini, tutto quello che si sa (e quello che si dice)

Al momento ci sono poche solide certezze rispetto alla prossima edizione del reality di Canale 5, che è stato confermato al 100% anche per la prossima stagione autunnale. Uno degli elementi già ufficializzati, ovviamente, è il ritorno di Alfonso Signorini al comando, al quale però Pier Silvio Berlusconi ha imposto di recente alcuni paletti.

L’amministratore delegato di Mediaset non vuole più che vengano riproposti certi volti e certe dinamiche trash e volgari sulla sua rete, ma ha piuttosto bisogno di un bel cambiamento di rotta per poter andare maggiormente incontro ai gusti dei telespettatori. Da qui nasce la necessità di avere persone “comuni” e sconosciuti all’interno della casa, dai quali forse i telespettatori potrebbero sentirsi maggiormente rappresentati.

Per il resto riguardo al Grande Fratello 2023/2024 ci sono soltanto indiscrezioni e anticipazioni da prendere con le pinze. Per esempio, Davide Maggio ha lasciato intendere che, probabilmente, all’interno del cast ci saranno anche 4 vip di alto profilo. Diversa anche la durata, che dovrebbe essere più ridotta rispetto alle recenti edizioni: la prossima edizione del reality, a quanto pare, non dovrebbe andare avanti per più di 4 mesi.