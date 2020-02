Ex on the beach 2, ambulanza in villa: Greta in ospedale, tre eliminazioni

Lucrezia eliminata a Ex on the beach 2, anche Fanny lascia la villa: la quinta puntata del 19 febbraio

Lucrezia è stata eliminata a Ex on the beach Italia 2! La settimana scorsa avevano annunciato una doppia eliminazione, ma probabilmente in pochi si sarebbero aspettati che una delle due riguardasse uno dei protagonisti della stagione. Lucrezia sin dalla prima puntata ha saputo come farsi notare, magari a volte anche in modo troppo eccentrico! I ragazzi in villa si sono svegliati dopo una festa fuori dal normale e il tablet non ha dato loro scampo. Appena svegli, il tablet ha annunciato i tre nomi a rischio: Klea, Lucrezia e Fanny. Le prime due sono nel cast di Ex on the beach 2 dalla prima puntata, mentre Fanny si è aggiunta successivamente come ex di Sasha. E le due eliminate sono state proprio Lucrezia e Fanny, mentre Klea è rimasta in villa.

Ex on the beach 2, Cecilia Rodriguez commenta l’eliminazione di Lucrezia

“Mi dispiace. Stavo iniziando a integrarmi. Non sono proprio lucida, non me lo aspettavo adesso. Certo che mi dispiace”, ha detto Fanny. Lucrezia ha lasciato Ex on the beach 2 tra le lacrime di tutti, soprattutto di Matteo e Fabiana. Lei in lacrime ha così commentato l’eliminazione: “Mi dispiace tantissimo, più che altro per le persone che ho conosciuto. Oggi c’era pure il sole! L’unico giorno bello e mi cacciate?”. E subito le ragazze hanno messo in atto la commemorazione di Lucrezia, come avevano già fatto per Alessio. Anche Cecilia Rodriguez ha commentato l’eliminazione di Lucrezia: “Ci mancherai”, ha scritto sul video postato tra le stories. Nel video ci sono le scene della concorrente che lascia la casa, e Chechu ha aggiunto: “No Lucrezia, no!”. Il tablet ha poi convocato in spiaggia ben quattro concorrenti: Simone, Daniele, Klea e Violetta. Sono arrivati due nuovi ex: Melissa, ex di Simone, e Andrea, ex di Violetta.

Ambulanza a Ex on the beach 2, Violetta aggredisce Greta che finisce in ospedale

Ma durante una serata in villa si è sfiorato davvero il peggio. Tutto è partito dalla gelosia di Greta per Matteo, su cui anche altre ragazze hanno messo gli occhi. Klea ha sentito un commento di Greta, che ha subito riportato a Fabiana e Violetta. La prima ha subito baciato Matteo per provocare Greta, mentre Violetta le ha rovesciato il cocktail addosso. Greta non ha reagito sul momento ma ha preferito allontanarsi, peccato che andando via abbia dato della “pu….na” a Violetta. Lei ha sentito tutto, ha rincorso Greta e l’ha letteralmente aggredita. Violetta ha preso Greta per i capelli, facendola finire per terra sbattendo la testa e non contenta c’è stato anche qualche calcio. Greta è rimasta a terra dopo l’aggressione e sono stati chiamati i soccorsi.

Greta di Ex on the beach 2 in ospedale, Violetta eliminata: “C’è un limite”

I ragazzi della villa hanno provato a far ragionare Violetta dicendole che la violenza non è mai un’opzione, ma lei ha sminuito tutto. Anche altre ragazze hanno insinuato che Greta stesse solo facendo la vittima, ma i ragazzi hanno detto e ripetuto che si trattava di un episodio grave. Poi c’è stato l’arrivo dell’ambulanza a Ex on the beach 2 e Greta è stata portata in ospedale per dei controlli. Daniele ha pianto per Greta, che è la sua ex. “C’è un limite oltre il quale non si può andare”, così il tablet ha annunciato l’eliminazione di Violetta dopo l’episodio perché la violenza non è tollerata in alcun modo. Greta è tornata in villa dopo un controllo in ospedale e per fortuna gli accertamenti non hanno evidenziato nulla di grave.