Ex on the beach 2 primo eliminato, Lucrezia in lacrime: “È disperata”

Ex on the beach Italia 2, primo eliminato in villa: a rischio Simone, Alessio e Denise

Nella quarta puntata di Ex on the beach 2 c’è stata la prima eliminazione. Il tablet ha squillato con una notizia diversa dal solito a inizio episodio, ovvero l’annuncio del primo eliminato di Ex on the beach 2. E quando è stato annunciato il suo nome, questo ha sconvolto gli animi della villa, in particolare ha sconvolto Lucrezia. I drammi non sono mancati anche in questa puntata, ma ovviamente anche tanto divertimento e l’arrivo di nuovi ex fidanzati. Ma torniamo all’eliminato della quarta puntata. Il tablet ha svegliato i protagonisti della seconda edizione di Ex on the beach Italia, annunciando a tre di loro di preparare la valigia: Alessio, Simone e Denise erano in pericolo. Klea ha sperato subito che uscisse Simone e non ha nascosto l’entusiasmo all’idea di vivere in villa senza di lui.

Eliminati Ex on the beach 2, Alessio lascia la villa e Lucrezia è inconsolabile

Anche Alessio ha pensato che sarebbe stato Simone a uscire: “Se uscissi mi dispiacerebbe, tutto è imprevedibile. Io credo che esca Simone però”. Alla fine, però, è stato eliminato Alessio a Ex on the beach 2 e qualcuno non ha preso affatto bene questa notizia. Stiamo parlando di Lucrezia, che ha vissuto un flirt con Alessio nella villa. Lucrezia è subito saltata in braccio al ragazzo per salutarlo con un lungo abbraccio, poi si è abbandonata alle lacrime su un divanetto. Alessio nel confessionale ha così commentato la sua uscita: “Lo meritavo più io di stare dentro casa di loro”, e poi ha parlato di crescita che lo porterà ad approcciarsi in modo diverso alle donne. Klea, ex di Alessio, ha ironizzato sul tutto: “Lucrezia è disperata, mi toccherà consolarla adesso”.

Anticipazioni Ex on the beach 2, chi saranno i prossimi eliminati?

Nel corso della puntata, i ragazzi in villa hanno ricordato l’eliminato con una divertente commemorazione. Una cerimonia in cui non è mancato nulla: hanno anche ricostruito la figura di Alessio sul suo letto e si sono stretti intorno con tanto di fiori. Sasha sembrava molto dispiaciuto dell’uscita di Alessio a Ex on the beach 2, dicendo anche che spera di frequentarlo fuori dal programma. E nella prossima anticipazioni ci saranno ben due eliminazioni!