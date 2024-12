Ex moglie Pino Daniele, telefonata durissima a Venier: caos e stop

Saltato l’omaggio a Pino Daniele a Domenica In nonostante fosse tutto pronto. Mara Venier, invece, ha dovuto cambiare scaletta dopo aver ricevuto una chiamata non amichevole, per usare un eufemismo, e una minaccia di diffida legale. La vicenda è già stata ribattezzata la “guerra delle mogli” del compianto cantante napoletano. Che cosa è accaduto di preciso e perché la slot che doveva essere dedicata all’artista è stata cancellata dalla puntata del 15 dicembre? Sabato era tutto pronto, il viaggio dell’ultima compagna di Pino Daniele, vale a dire Amanda Bonini, era già organizzato. La donna da Viterbo avrebbe dovuto raggiungere Roma ed essere presente a Domenica In. C’era pure il comunicato stampa che annunciava il suo intervento in trasmissione insieme al giornalista Pietro Perone. Poi tutto è andato in fumo.

Domenica In, cancellato l’omaggio a Pino Daniele

Come spiega Il Corriere della Sera, la Rai ha fatto sapere che l’omaggio non è stato fatto “per sopraggiunte priorità”. Le priorità però sono la diatriba più che decennale che vede protagoniste Amanda Bonini e l’ex moglie di Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi. Secondo quanto raccontato dal prestigioso quotidiano di via Solferino, poche ore prima della diretta di Domenica In, Sciabbarrasi avrebbe fatto una telefonata “durissima” a Mara Venier, in cui “invitava” la Rai e Domenica In a non ospitare Amanda Bonini. L’ex moglie del cantante avrebbe anche minacciato di spedire una diffida, laddove le sue richieste non fossero state accolte.

A quel punto Mara Venier ha optato per calmare le acque e per non addentrarsi in una situazione delicata e complessa. Così ha scelto di fare un passo indietro e rimandare l’omaggio a data da destinarsi. Probabilmente sarà celebrato il 5 gennaio, ma in studio ci dovrebbe essere soltanto Pietro Perone, a patto che il giornalista accetti di presenziare senza Bonini.

“È una mia decisione, me ne assumo la responsabilità”, le parole che la conduttrice veneta ha usato per commentare la vicenda. Sempre il CorSera ha raccontato che nella telefonata Fabiola Sciabbarrasi ha sostenuto che l’ospitata di Amanda avrebbe provocato grande dolore alle figlie sue e di Pino Daniele.