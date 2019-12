Pino Daniele, la vedova Fabiola Sciabbarrasi bacia un ex del GF: ecco chi

Pino Daniele, la vedova Fabiola Sciabbarasi bacia un ex del GF: ecco chi

Fabiola Sciabbarrasi, vedova di Pino Daniele, è stata immortalata mentre bacia Luca Di Tolla, ex concorrente del Grande Fratello della 12esima edizione. Tra i due è amore? Se non amore, poco ci manca, almeno guardando le paparazzate pubblicate dal settimanale Chi che ha beccato i due in un ristorante di Napoli. Effusioni, sguardi dolci e tenerezza: questo è ciò che trapela dagli scatti divulgati dal magazine diretto da Alfonso Signorini. Oggi Luca è lontano dal mondo dello spettacolo e si dedica alla professione di nutrizionista, specializzato in nutrizione e integrazione sportiva.

Luca Di Tolla e Fabiola oggi

Oggi Di Tolla collabora con il Coni e diversi sportivi noti, tra i quali Filippo Magnini, Luca Dotto e Manuel Bortuzzo. Si sta inoltre impegnando per il film sulle storie del nuoto italiano prodotto da Raoul Bova. Fabiola, invece, come è noto, è stata legata per più di 20 anni a Pino Daniele morto all’inizio del 2015 (da lui si era separata un paio d’anni prima della sua scomparsa dopo che il cantante si legò ad Amanda Bonini). Dalla loro relazione sono nati tre figli: Sara, Sofia e Francesco. Poi, durante l’estate 2015, l’ufficializzazione della separazione che però, nel concreto, avvenne un anno e mezzo prima.

Resta l’amore intorno: il libro di Fabiola dedicato agli anni vissuti con Pino Daniele

Pochi giorni fa, il 26 novembre, Fabiola ha pubblicato il libro ‘Resta l’amore intorno’ (edito da Sperling & Kupfer). Il lavoro è stato scritto a quattro mani con Mapi Danna Cecchetto e racconta dell’artista napoletano, svelandone lati familiari e privati. Il lavoro si sofferma anche sugli anni più ‘difficili’ della coppia, quelli della separazione (Pino inizierà una storia nel 2014 con Amanda Bonini). Il viaggio letterario di Fabiola tocca anche il funesto 4 gennaio 2015, nella cui notte Daniele fu colpito da un infarto fatale.