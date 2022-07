Ex moglie di Melandri: “Ho baciato un altro pilota”. Matrimonio a pezzi

Manuela Raffaetà ha già in ballo una nuova frequentazione dopo la fine della sua lunga relazione: ecco tutto quello che ha rivelato in una recente intervista

Manuela Raffaetà, la ormai ex moglie di Marco Melandri, si è già consolata dopo la fine parecchio burrascosa del suo matrimonio con l’ex isolano. Nelle scorse ore su Mow Magazine sono apparse alcune indiscrezioni che confermano il nuovo flirt della donna, che non sta facendo nulla per nascondere (e perché mai dovrebbe, d’altra parte?) l’uomo con cui si sta frequentando in questo periodo.

La nuova fiamma di Manuela Raffaetà, pizzicata insieme a lei da Mow Magazine, è nientepopodimeno che Luca Salvatori. Una “scelta” davvero curiosa, visto e considerato che anche il diretto interessato come l’ex Melandri è un pilota di moto. Dopo aver beccato i due in atteggiamenti molto intimi ed inequivocabili la rivista è così andata alla ricerca di ulteriori dettagli, ricevendo da parte della Raffaetà una conferma senza troppi giri di parole.

“C’era vicinanza ma ci siamo visti solo una volta. Bacio? Prima o poi doveva capitare. Non posso restare ad aspettare Marco” ha dichiarato la ex ombrellina, che però per il momento ha tenuto a sottolineare che Luca Salvatori non è il suo nuovo compagno. Perlomeno temporaneamente! In questa fase la Raffaetà ha infatti tenuto a specificare “Luca è un amico, non un fidanzato. Sono concentrata su mia figlia”.

Anche da parte di Salvatori sono arrivate dichiarazioni molto simili. I due si stanno dunque semplicemente conoscendo e approfondendo un rapporto che, chissà, magari potrebbe portare a qualcosa di più profondo in futuro. A proposito, Salvatori ha aggiunto:

“Come molti ben sanno io non sono fidanzato. Frequento un po’ di ragazze e c’è stato questo incontro. Ma io sono assolutamente libero”

Nell’intervista esclusiva concessa a Mow, la Raffaetà ha però lasciato intendere anche altro. Citando il ritorno di fiamma fra Belen e Stefano De Martino, la donna sembra voler in qualche modo lasciare ancora una “porta aperta” a Melandri. Non è da escludere, dunque, che un giorno i due possano persino ritrovarsi. Ecco le sue parole in proposito:

“Certo, io l’avevo dichiarato che stavo voltando pagina e l’ho fatto. Io sono una persona libera e posso fare quello che voglio. Ci sono dei corteggiatori ai quali quando posso, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliare dello spazio anche da donna e non solo da mamma. Poi nella vita non si sa mai cosa succederà. Intanto mi sono concentrata su me stessa, e mi ci sto dedicando come donna e non solo come mamma, niente di più e niente di meno per adesso. […] No, assolutamente. Io ci ho tenuto tantissimo a provare a salvare la mia famiglia, ci ho messo tutto l’impegno possibile immaginabile, in tutte le maniere. Purtroppo non sono riuscita e vabbè, nella vita nel problema bisogna trovare anche l’opportunità di essere felici e di crescere i propri figli con la serenità. Poi dopo nella vita cosa succederà non lo sappiamo neanche noi… Hai visto Belen con Stefano e altre situazioni… Cioè, non si sanno mai queste cose, la vita è bella perché uno deve star bene con sé stesso, poi dopo cosa succederà quando uno trova l’equilibrio con sé stesso si vedrà. Il tempo… si vedrà cosa succederà.”

Marco Melandri e Manuela Raffaetà: c0m’era finita la loro storia d’amore

La fine della relazione fra i due è coincisa con la partecipazione del pilota in veste di naufrago all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Già in passato, come raccontato da Deianira Marzano, fra i due avevano iniziato ad esserci dei dissapori, che avevano portato Melandri e compagna a vivere separati in casa. I motivi erano legati ad una presunta infedeltà del pilota, poi confermata.

Il crac definitivo è infatti giunto quando Melandri, tornato dall’Isola, ha ripreso a frequentare un’altra donna. A quanto pare, trattandosi dell’ennesima mancanza di rispetto, la Raffaetà ha così deciso di chiudere una volta e per tutte il rapporto, che proseguiva da ben 16 anni.