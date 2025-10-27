Ex Mario Gregoraci: “Mi ha picchiata, ho avuto un aborto”. Reazione di Elisabetta

Le Iene, nella puntata in onda domenica 26 ottobre, hanno approfondito la delicata vicenda di Rosita Gentile, l’ex compagna di Mario Gregoraci, il padre della showgirl Elisabetta. La donna 56enne ha denunciato per violenze il 74enne, affermando di aver subito per 12 anni pestaggi e umiliazioni. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Gregoraci che dovrà comparire il prossimo 5 novembre davanti al gup del Tribunale di Catanzaro per rispondere delle accuse di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali.

Rosita Gentile, l’ex di Mario Gregoraci a Le Iene: “Trattata come un’amante da Elisabetta e Marzia”

Rosita ha fornito la sua versione dei fatti anche a Le Iene (il servizio è stato realizzato dal giornalista Daniele Bonistalli), sostenendo che le figlie di Mario, Elisabetta e Marzia Gregoraci, non avrebbero mai accettato la relazione. Così la 56enne:

“Lui era molto possessivo, ma per me quella possessività era sicurezza, la vedevo come una forma di protezione. Da subito siamo stati contrastati dalla famiglia. C’è sempre stato conflitto con le figlie che dicevano “La porti sul lungomare mano nella mano, la porti a ballare. A questa la rispetti più di mamma, ce l’ha d’oro”. Non potevamo mettere foto sui social, altrimenti venivano tolte. Io ne soffrivo per questo”.

La signora Gentile ha aggiunto che ha sempre trascorso le festività natalizie e pasquali da sola in quanto Marzia ed Elisabetta non avrebbero gradito la sua presenza. Sempre ai microfoni de Le Iene ha dichiarato che le due figlie del suo ex compagno la trattavano alla stregua di una amante: “Come se fossi un amante, nel vero senso del termine. Mario mi diceva “Non venire perché Elisabetta non vuole, altrimenti succede un casino, così le dimostri che le vuoi sfidare”. In 12 anni ci sono state tre occasioni ufficiali in cui ci sono stata”.

Nel 2014, Rosita restò incinta. Mario Gregoraci, quando venne informato della gravidanza, avrebbe reagito malissimo. Gentile ha riferito che l’allora suo compagno le avrebbe detto le seguenti parole: “Se lo sanno le mie figlie la mia vita è rovinata. Te ne devi liberare”. A Le Iene la 56enne, come già dichiarato in una recente intervista, ha spiegato che dopo aver discusso con Mario in merito alla dolce attesa, l’uomo l’avrebbe picchiata provocandole un aborto.

Rosita ha poi sostenuto che nel 2023 si verificò l’ennesimo episodio negativo nei suoi confronti. Elisabetta Gregoraci fu ospite a Domenica In, venendo accompagnata in studio da papà Mario. Terminata l’intervista, quest’ultimo salutò in diretta la compagna, di fatto presentandola al pubblico. Quella decisione, stando sempre alla versione di Rosita, avrebbe innescato l’ira della showgirl: “Mario mi chiamò dicendo “Ti ha scritto qualche giornalista? Elisabetta è incaz*atissima, dice che ora che ho ufficializzato ho scatenato la curiosità dei giornalisti”. Era nera. Elisabetta disse che non avrei dovuto rilasciare alcuna dichiarazione”.

Elisabetta e Marzia Gregoraci contro l’ex del padre

La ‘iena’ Daniele Bonistalli, dopo aver raccolto le confessioni di Rosita, ha provato a contattare Elisabetta e Marzia Gregoraci, le quali hanno fatto sapere che “smentiscono la versione di Rosita e che vogliono rimanere estranee alle vicissitudini giudiziarie del padre”. Il giornalista ha infine raggiunto Mario Gregoraci che, in riferimento a quanto sostenuto dall’ex compagna, ha dichiarato: “Non è che (le mie figlie, ndr) non accettavano la nostra relazione, è diverso. È tutta invidia. Si è inventata tutta la storia”.