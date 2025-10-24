Elisabetta Gregoraci, “ti sei fatta ingravidare dall’uomo giusto”: la reazione

Di nuovo critiche rivolte in rete a Elisabetta Gregoraci che sta trascorrendo dei giorni a New York assieme a Nathan Falco, frutto d’amore nato nel 2010 dalla relazione tra la showgirl e l’ex marito Flavio Briatore. La conduttrice calabrese ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti dalla ‘Grande Mela’, mostrando alcuni dei dolci momenti vissuti con il figlio. Molti fan si sono congratulati con lei, affermando che ha creato un bel legame con l’adolescente. Non sono però nemmeno mancati, tanto per cambiare, gli ‘odiatori’. Un commento orrendo ha catturato l’attenzione della Gregoraci, che ha scelto di non lasciare correre. E infatti ha risposto a tono.

Elisabetta Gregoraci contro l’hater: le puntualizzazioni della conduttrice

“Quando becchi l’uomo giusto e ti fai ingravidare, ti cambia la vita per sempre. Grande Elisabetta, voglio rinascere te oppure Nathan”, ha digitato un utente, con chiaro riferimento al fatto che la conduttrice abbia avuto un figlio con il facoltoso imprenditore cuneese. Gregoraci ha notato quanto esternato dall’uomo e ha replicato. “Ingravidare? Ma come parla! Noi siamo stati insieme 13 anni e molto di più”, ha puntualizzato la showgirl.

Le tappe della love story di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

La love story tra Briatore e Gregoraci venne ufficializzata nel lontano 2006. I due si erano incontrati la prima volta nel novembre 2005. Tre anni dopo, il 14 giugno 2008, furono celebrate le nozze. Nel 2010 la conduttrice è diventata mamma di Nathan Falco. Il matrimonio è finito su un binario morto il 23 dicembre 2017, quando gli ormai due ex coniugi hanno siglato la separazione consensuale.

I rapporti oggi tra i due ex coniugi

Nonostante il crac sentimentale, Briatore e Gregoraci sono rimasti sempre molto uniti. Ancora oggi abitano vicinissimi a Monte Carlo e spesso vanno in vacanza insieme. In diverse occasioni il gossip del Bel Paese ha sussurrato di un possibile ritorno di fiamma tra l’uomo d’affari e l’ex moglie. Nulla di tutto questo.

Briatore ha più volte ribadito che, per lui, Elisabetta è “famiglia”, ma che rimane la sua ex moglie. Parafrasando, è una persona alla quale continua a volere molto bene e alla quale è unito dall’inossidabile legame rappresentato da Nathan Falco, ma ciò non significa che sono una coppia. Tale visione è perfettamente condivisa dalla stessa Gregoraci.