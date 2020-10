L’ex manager di Elisabetta Gregoraci è tornato alla carica. Dopo aver definito la concorrente del Grande Fratello Vip una vera e propria arrivista, Francesco Chiesa Soprani ha ora commentato la recente querelle tra la soubrette e il suo ex marito Flavio Briatore. Elisabetta ha avuto qualcosa da ridire sulla vita passata accanto a Briatore, fatta – a suo dire – di tanti impegni e sacrifici. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie l’imprenditore, che ha replicato con una intervista al vetriolo, nella quale ha addirittura invitato l’ex moglie a rinunciare all’assegno di mantenimento. Flavio ha poi fatto un passo indietro e con una lettera ha chiesto alla Gregoraci di rispettarsi per amore del figlio in comune, il piccolo Nathan Falco che oggi ha dieci anni. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Soprani ha ribadito che la showgirl non è una persona riconoscente e che dovrebbe mantenere il silenzio circa il suo rapporto con Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: le ultime rivelazioni dell’ex manager

“Briatore si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate. Lo capisco, visto tutto quel che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese. Sicuramente la parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale”, ha dichiarato Francesco Chiesa Soprani. “Lei ha sbagliato anche solo a pronunciare il nome di Flavio perché lui è l’uomo che le ha cambiato la vita. Sapendo com’è nata la loro storia, io dubito che fosse amore. Quando lo ha incontrato, Elisabetta aveva un altro obiettivo: voleva sentirsi importante e diventare la moglie di un uomo come lui, che le apriva qualsiasi porta e davanti al quale tutti si inginocchiavano, sia i potenti sia i personaggi dello spettacolo. Elisabetta vive per questo, è sempre stato il suo sogno”, ha aggiunto.

L’ex manager boccia la liaison tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Francesco Chiesa Soprani ha inoltre avuto qualcosa da ridire sulla liaison tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Secondo l’uomo la 40enne non avrebbe mai preso in considerazione un ragazzo del genere fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Non la vedo a passare le sue serate sul divano con lui guardando le partite in tv e mangiando la pizza nel cartone. La Gregoraci sta vivendo una relazione sentimentale con un ragazzo che mai frequenterebbe al di fuori del reality. Anche perché dovrebbe essere lei a mantenere lui. Ed Elisabetta non è mai stata una donna generosa…”, ha assicurato l’ex manager della Gregoraci. In realtà nelle ultime ore la soubrette di Soverato ha stoppato la frequentazione con l’ex Velino di Striscia la notizia. Elisabetta ha infatti rivelato di avere un fidanzato fuori che l’aspetta.

Elisabetta Gregoraci frena il flirt con Pierpaolo Pretelli al GF Vip

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha detto basta a Pierpaolo Pretelli. L’ex conduttrice di Made in Sud ha chiarito di essere innamorata di un altro uomo e di non voler vivere una situazione ambigua nel bunker di Cinecittà. Una rivelazione che ha stupito tutto, a partire dal modello che ha dovuto accettare a malincuore la scelta di Elisabetta. Dopo il divorzio da Flavio Briatore nel 2017, la Gregoraci ha avuto solo un’altra relazione, quella con l’imprenditore ed ex pilota di aereo Francesco Bettuzzi. Top secret, al momento, l’identità della nuova fiamma della Gregoraci.