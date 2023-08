Ex Grande Fratello Vip, altro trash a Porto Cervo: la lite surreale

Un noto ex gieffino si è reso protagonista di una lite con una signora bionda in un locale di Porto Cervo. Ecco di chi si tratta

Giacomo Urtis, meglio noto come chirurgo dei Vip, attualmente si trova in vacanza in Sardegna e ieri, in quel di Porto Cervo, si è reso protagonista di una vera e propria lite trash. A riportare l’indiscrezione sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due infatti hanno condiviso nelle loro stories Instagram i messaggi di alcuni followers che hanno segnalato come il chirurgo dei Vip sia stato vittima delle provocazioni di una donna bionda, la cui identità al momento è rimasta anonima, gelosa del successo che Urtis stava riscuotendo tra gli uomini presenti nel locale dove si trovavano.

Giacomo Urtis e la lite trash a Porto Cervo

Poco giù di due mesi fa lo stesso Urtis, nel corso di un‘intervista rilasciata a Novella 2000, aveva dichiarato di avere molti corteggiatori, soprattutto uomini eterosessuali: “Sono molto corteggiata da uomini etero, e talvolta mi capita di ricambiare l’interesse, salvo poi stufarmi per la loro ostinazione a mantenere il piede in due staffe. Ad alcuni di loro ho chiesto: ‘Se mi ami, perché non lasci la tua ragazza?’. Mi hanno risposto ‘Perché mi fa pena’”.

A quanto pare è proprio così in quanto ieri sera il noto chirurgo è stato letteralmente attaccato da una donna in un locale di Porto Cervo a causa dei numerosi pretendenti che gli stavano intorno. La donna gelosa di Urtis, stando a quanto riportato da chi era presente, gli avrebbe tirato i capelli: “Ieri c’era Urtis con un po’ di gente, ha avuto una piccola discussione con una donna bionda che era li, perché lui a quanto ho potuto capire era corteggiato da diversi ragazzi e questa era gelosa così lei ha provato a tirargli i capelli”, si legge nelle stories Instagram di Deianira Marzano e del collega Amedeo Venza.

A quel punto pare che Urtis non si sia fatto sopraffare dalla rabbia e abbia reagito da gran signore rispondendo a tono alla donna: “Giacomo con molta eleganza le ha detto che lei era solo invidiosa per il suo stile e perché tutti gli occhi erano puntati su di lui.” Pare però che le supposizioni e le gelosie della donna fossero fondate in quanto “il ragazzo che era li ha confermato che lui era interessato a Urtis e così si sono allontanati in pista.”

In seguito arrivata un’altra testimonianza è arrivata da una follower di Venza che ha scritto: “lo ero proprio accanto a loro in

pista posso confermare, Urtis è stato di una signorilità sublime, questa donna (che conosco non voglio fare nome) si è ingelosita che tutti ballavano intorno a lui e gli ha detto tipo “ora ti sei montato la testa” ti credi la più bella, e ha guardato questo ragazzo (conosciuto) dicendo tipo tu stasera stai con me, ma il lui ha preso Urtis per mano e si sono allontanati in pista!”

Insomma ad avere la meglio è stato sicuramente Urtis mentre per la signora bionda non è rimasto altro da fare che guardare il noto chirurgo allontanarsi con la sua ultima conquista.

Urtis in Sardegna insieme all’ex di Antonella Fiordelisi

Il chirurgo dei vip e l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, hanno recentemente passato qualche ora insieme in Sardegna e in particolare sono stati nel locale Zuma e nella discoteca Just Me a Porto Cervo. Nei vari video postati sui social i due sono stati immortalati mentre ridevano e si divertivano all’insegna della musica elettronica e dei drink nel cuore della notte. Infine in uno dei video pubblicati il giorno seguente, il chirurgo dei vip che si è ripreso mentre camminava sul bordo della piscina dell’appartamento in cui, con molta probabilità, stava alloggiando Benincasa.

Alla visione di quelle immagini Antonella Fiordelisi non ha perso tempo: non appena ha visto l’amico Giacomo Urtis repostare il video e la foto con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, ha subito smesso di seguirlo. E’ stata una presa di posizione che ha fatto intendere come la Fiordelisi se la sia presa e non poco. L’ex gieffina deve essersi sentita tradita dall’amico e ha deciso di farlo capire togliendo il segui sui social al chirurgo mentre lui, da parte sua, ancora la segue su Instagram.