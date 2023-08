Ex Grande Fratello: “Lo show va chiuso e i privilegiati di Signorini”

Cristina Plevani, in una lunga intervista a Radio Radio, ha detto la sua sull’attuale Grande Fratello, su Signorini e non solo.

Nel corso di Non succederà più, trasmissione in onda su Radio Radio, Cristina Plevani, storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è intervenuta ai microfoni di Giada Di Miceli, parlando proprio del reality show targato Mediaset e di come questo si sia evoluto negli anni. Cristina si è dimostrata un vero e proprio fiume in piena, dicendo la sua su ogni aspetto che concerne il Grande Fratello.

Cristina Plevani: Grande Fratello da chiudere e stoccata a Signorini

Secondo Cristina, il noto reality Mediaset dovrebbe chiudere i battenti, o al massimo cambiare nome:

“Dopo 23 anni non vedo il senso di mandare in onda il Grande Fratello, però posso comprendere che a livello commerciale c’è ancora tanta pubblicità, quindi i soldi che entrano in azienda. Però a me sinceramente dopo 23 anni ha stancato. Sì lo chiuderei questo programma. Io lo avrei chiuso già anni fa. Perché portare avanti un programma che di Grande Fratello… cioè cambierei il nome ecco. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome“.

Cristina, inoltre, è stata piuttosto dura anche per quanto riguarda l’attuale conduttore del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini. Il suo parere è stato chiaro:

“Come presentatore a me Signorini non piace. Grande professionista come direttore di giornale ma come conduttore no. Dava l’idea che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati. Poi magari non era colpa sua ma era colpa degli autori. La conduzione e il comportamento tante volte ma era palese a tutti che alcuni avevano un trattamento diverso dagli altri. Qualche volta sembrava ci fossero dei partecipanti di Serie A e dei partecipanti di Serie B. Colpa sua, non colpa sua, colpa di chi sta dietro, non lo so però era davanti agli occhi di tutti e non credo di essere solo io a pensare questa cosa“.

La nota ex GF ha poi argomentato il suo punto di vista, spiegando come, a detta sua, Katia Ricciarelli, quando fu concorrente, avesse ricevuto un trattamento diverso dagli altri. Per Cristina ci sarebbero stati anche altri casi, che però non è riuscita a ricordare.

Il Grande Fratello oggi secondo Cristina Plevani

Oggi, secondo la storica vincitrice, il Grande Fratello non è più definibile tale. Non ci sarebbero più regole e, a detta di Cristina, i concorrenti avrebbero tutto a disposizione. Ecco quindi che ha rievocato le regole della prima edizione del reality, spiegando come allora i partecipanti dovessero guadagnarsi i vari benefici presenti nel programma: “Se devo ricordare le regole del primo Grande Fratello erano: niente acqua calda, solo la mattina per lavarsi, niente lavatrici. Prove settimanali per guadagnarti da mangiare sennò vivevi con il riso e con quello che ti offriva nella settimana il Grande Fratello. Avevi delle ristrettezze, eri isolata dal mondo. Era un’altra cosa. Dovevi guadagnarti le cose” ha spiegato.

Una grande differenza che c’è tra l’attuale Grande Fratello e quello a cui prese parte Cristina è la presenza, nel primo, dei social, all’epoca inesistenti. Tra fan e haters, la Plevani si è detta fortunata ad aver partecipato quando questi strumenti ancora non c’erano, risparmiandosi la tanta cattiveria che oggi c’è sul web: “Adesso andare al Grande Fratello è darti in pasto spesso e volentieri alla parte più ignorante di chi guarda la televisione. Si divertono a insultarti” ha detto.

Al giorno d’oggi, secondo Cristina, il Grande Fratello ruoterebbe troppo attorno al trash e alle litigate, perché sembra essere ciò che piace al pubblico. La storica vincitrice ha quindi ricordato come, quando vi prese parte lei, i concorrenti, nonostante le antipatie, dovessero convivere con gli altri. Non si sfociava, quindi, in atteggiamenti violenti a livello verbale: “A me piace pensare che se vai in televisione ti devi rendere conto di essere in televisione. Non mi piace che devi mostrare per forza tutto quello che succede“.

L’opinione su Cesara Buonamici

Passate in rassegna alcune delle precedenti opinioniste del Grande Fratello, Cristina Plevani è tornata a parlare di Cesara Buonamici, su cui già prese posizione settimane prima tramite un post su Instagram. L’ex GF ha ribadito la stranezza di una simile scelta da parte di Mediaset, spiegando anche come il pubblico dovrà essere riabituato a guardare un programma “pulito“: “L’impressione è che negli ultimi anni il pubblico del Grande Fratello sia cambiato. C’è a chi piace il trash e a chi non piace. Il pubblico di 20 anni fa non è quello di adesso. La gente cresce e non ha più voglia di vedere certe cose, certe dinamiche che in alcuni casi sono state anche squallide. Non puoi fare il bullista in televisione, marciare su certi argomenti, e poi però certi personaggi li vedi ancora in tv. Non ha senso. Io forse sono fin troppo bacchettona” ha detto.