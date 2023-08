Ex GF Vip scrocconi, richiesta auto gratis. Chi è? La signorina G….

Sembra essere diventata ormai un’abitudine quella degli influencer e personaggi dello spettacolo di chiedere soggiorni, viaggi, oggetti e chi più ne ha più ne metta regalati o gratis in cambio di visibilità o pubblicità. L’ultimo caso che ha fatto discutere è stato quello della coppia gieffina che avrebbe richiesto ai fan come regalo una cucina da 13mila euro. In tanti si erano indignati a scoprire tale notizia, ma i nomi del componenti della coppia in questione non sono mai stati rilevati. L’indiscrezione era stata diffusa dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza sui loro profilo Instagram. E, proprio quest’ultimo, ha condiviso oggi un’indiscrezione su un’altra inusuale richiesta da parte di un’ex concorrente del Grande Fratello.

Oggi, 5 agosto, Amedeo Venza ha condiviso in una storia Instagram una segnalazione arrivatagli da una sua seguace. La follower in questione avrebbe raccontato all’influencer di aver ricevuto una proposta da una ragazza che ha partecipato al Grande Fratello. A quanto pare, questa ex gieffina, mentre si trovava in vacanza in Puglia, avrebbe chiesto alla signora un’auto a noleggio gratis per ben sette giorni. A cambio del veicolo, infatti, l’ex vippona avrebbe proposto di pubblicizzare l’autonoleggio sui suoi social.

Tuttavia, la signora non avrebbe accettato la richiesta della ragazza, rispondendole in questo modo: “E vuoi farti la vacanza a scrocco con le mie auto?!”, per poi spifferare tutto a Venza. Come accadde per il caso della cucina da 13mila euro, Amedeo non ha voluto svelare l’identità di questa ex concorrente del GF. Il racconto fa pensare che si tratti di una partecipante della versione VIP del reality, dato il presunto grande seguito vantato sui social. L’unico indizio dato dall’esperto di gossip è che si tratterebbe di una ragazza il cui nome inizia per G. “Comunque la gieffina non poteva che essere lei G.”, ha scritto.

Da lì, sono iniziate i sondaggi su chi potesse essere questa misteriosa ex gieffina. Sono molte le ex concorrenti il cui nome inizia per G: da Giulia Salemi a Giulia De Lellis fino a Guenda Goria e Giaele De Donà. Tuttavia, non essendoci altri indizi, risulta difficile capire effettivamente di chi si tratti. Amedeo Venza deciderà di svelare prima o poi il nome della ragazza in questione? Chissà…