Ex GF Vip Sara Soldati, furia: “Sì aspetto una figlia e ora denuncio”

Sara Soldati conferma di essere incinta. La bolognese classe 1999, ex Grande Fratello Vip 4, nel rendere noto di aspettare una figlia si è resa protagonista di uno sfogo furioso, assicurando di aver già dato mandato ai suoi legali di procedere con le denunce. La situazione è la seguente: lo scorso dicembre Chi Magazine lanciava lo scoop della gravidanza della giovane, raccontando che aspettava un bebè da Leonardo Maria Del Vecchio, ricchissimo erede dell’impero Luxottica. Né l’imprenditore né la modella hanno commentato l’indiscrezione, preferendo tenere un silenzio tombale. Si arriva alle scorse ore quando su Instagram qualcuno ha attaccato la modella e Del Vecchio affermando che quest’ultimo, nonostante la dolce attesa della compagna, avrebbe avuto atteggiamenti non irreprensibili nei confronti della donna.

Sara Soldati, ascoltando alcuni discorsi, ha consegnato a Instagram una storia di fuoco. Innanzi tutto ha confermato per la prima volta di essere incinta, aggiungendo che a breve partorirà una figlia. Poi si è scagliata contro chi ha attaccato lei e il compagno Del Vecchio (seppur non ha mai menzionato il nome di quest’ultimo). La modella ha dichiarato che negli ultimi giorni sono state fatte circolare “falsità” su di lei e che la “cosa più grave” è che è stata “messa di mezzo” sua figlia che “sta per nascere”. Ha quindi sottolineato che non permetterà a nessuno di “infangare un momento così sacro”.

E ancora, ha accusato chi l’ha attaccata di avere un atteggiamento “misogino travestito da gossip”. Infine ha rivelato che ha già preso la decisione di agire per vie legali.

Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio, cosa si sa della love story

L’uomo d’affari è da sempre riservatissimo sulla sua vita privata. Chi Magazine, lo scorso dicembre, nel lanciare lo scoop della gravidanza dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha assicurato che tra alti e bassi e tra allontanamenti e ricuciture la frequentazione tra l’imprenditore e la modella va avanti da 8 anni. A settembre 2024 i due avrebbero deciso di fare sul serio e di rendere il loro rapporto solido. Quindi la lieta notizia della dolce attesa.

Leonardo Maria Del Vecchio è uno degli eredi dell’impero Luxottica ed è una delle persone più ricche d’Italia. In diverse occasioni il suo nome ha fatto capolino sulle riviste di gossip per via del rapporto di amicizia condiviso con Fedez.