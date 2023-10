Ex GF Vip, rivelazioni: “Televoto finto, le umiliazioni sono pagate”

Il Grande Fratello? Tutto deciso a tavolino, con gli autori che decretano le sorti dei concorrenti e con il televoto che è uno specchietto per le allodole, come a dire truccato. A sostenerlo non è stato qualche telespettatore sospettoso, bensì una persona che la Casa più spiata d’Italia l’ha vissuta prima di essere buttata fuori dai giochi. Di chi stiamo parlando? Della vulcanica Elenoire Ferruzzi che, nelle scorse ore, ha rilasciato una serie di dichiarazioni su Instagram destinate a far rumore.

Elenoire Ferruzzi: “Tutto finto, riprendetevi”

Non è la prima volta che l’ex inquilina del Grande Fratello Vip si rende protagonista di esternazioni roboanti. Mai però si era spinta a dire in modo così chiaro che i destini dei concorrenti sono decisi dalla macchina organizzativa del reality show di Canale Cinque e non dal televoto. Le rivelazioni sono arrivate durante un bisticcio con un utente:

“Ma cosa c’entra il GF ma che ignoranza! Ma il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro”.

Quanto detto da Ferruzzi non è proprio un fulmine a ciel sereno per tanti utenti che sono affezionati al programma. Da quando esiste il reality tantissime sono state le proteste da parte del pubblico che ha gridato innumerevoli volte allo scandalo. Certo un conto sono le supposizioni lecite che può esternare un telespettatore vedendo alcune dinamiche strambe, un altro è sentire una persona che il gioco lo ha vissuto in prima persona sostenere che sia tutto “finto”.

L’accusa è pesante anche perché porta alla domanda: e quindi? Se fosse vero ciò che dice Elenoire, milioni di utenti che si sono spesi per votare e sostenere ora un concorrente ora un altro sono stati presi per il naso? E ancora: cosa significa che anche le umiliazioni sono pagate?

A onor del vero non è difficile parafrasare: forse Ferruzzi ha voluto dire che in fin dei conti, anche coloro che vengono cacciati, trovano un accordo con il programma così da mettere a tacere eventuali proteste e strascichi legali? E chi non si accorda? Beh, un’idea di quello che può capitare ce la si può fare con la vicenda che coinvolse Stefano Bettarini. L’ex calciatore fu espulso per un presunto caso bestemmia. Ritenne la sua squalifica ingiusta con la questione che pare sia finita in tribunale.