Ex GF Vip, battutaccia: “Mia progettualità come la vita di Belen”

Guenda Goria, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, sa di certo come attirare l’attenzione dei suoi followers e dei media. La donna è diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ma la sua vera grande passione è sempre stata e sempre sarà la musica. Guenda Goria si è infatti diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano per poi conseguire la laurea in Filosofia ed Estetica. Poche ore fa la trentacinquenne, che ha recentemente rivelato di non poter avere figli naturalmente a causa dell’endometriosi, ha pubblicato una story su Instagram coinvolgendo una personalità nota del mondo dello spettacolo che ultimamente è stata al centro del gossip.

La story su Belen Rodriguez

Guenda Goria è solita pubblicare un certo numero di stories sul suo profilo Instagram ogni giorno per aggiornare i suoi followers sulla sua vita privata e non. Oggi però l’attrice ha pubblicato una story che ha coinvolto un’altra personalità del mondo dello spettacolo. Si tratta di Belen Rodriguez, che attualmente si trova nell’occhio del ciclone mediatico per la fine della relazione con il marito e padre del suo primo figlio Santiago, Stefano De Martino. La Goria ha quindi approfittato della situazione per fare una battuta, paragonando la sua capacità a fare progetti nella vita alla stabilità della vita sentimentale della celebre modella e conduttrice argentina.

“La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen Rodriguez”, ha scritto la Goria. Chissà se questa goliardata farà andare su tutte le furie la diretta interessata o andrà direttamente nel dimenticatoio. È quasi sicuro però che tra i suoi followers avrà sortito l’effetto sperato: suscitare un po’ di ilarità ma anche sgomento.

L’impossibilità di avere figli naturalmente

Come anticipato, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria soffre da tempo di endometriosi e la scorsa estate ha dovuto sottoporsi a un intervento d’urgenza per la rimozione delle tube di Falloppio in seguito a una gravidanza extrauterina. Per questo motivo ora per la donna è impossibile avere figli naturalmente e, nel caso in cui desiderasse diventare mamma, dovrebbe forzatamente sottoporsi alla fecondazione assistita.

“Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”, ha raccontato la stessa Goria sui social.