“Ex GF richiede serate di coppia, ma la coppia non esiste”: chi è

Nuova segnalazione sul cast dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra richieste di serate, auto-proposte per reality e sponsorizzazioni discutibili, gli ex gieffini starebbero cercando di fare di tutto per approfittare dell’attuale notorietà acquisita grazie al programma. Probabilmente, gli ex concorrenti si aspettavano una ripercussione maggiore una volta finita la trasmissione e, per questo, pare stiano ricorrendo a dei gesti abbastanza “disperati” per trarre guadagno dai 6 mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia. L’ultima segnalazione arriva sempre da Deianira Marzano, che ha svelato un retroscena inaspettato su uno degli ex concorrenti.

A quanto pare, l’esperta di gossip e il collega Amedeo Venza hanno scoperto che un ex gieffino starebbe contattando in maniera insistente le agenzie per poter fare delle serate di coppia. Com’è noto, le storie d’amore conquistano molto il pubblico e, in questo modo, ci sarebbe maggiore affluenza. L’unico problema? La coppia non esisterebbe. Difatti, l’ex concorrente in questione attualmente non sarebbe legato sentimentalmente a nessuno dei suoi ex coinquilini. Dunque, questo toglie dalla lista dei possibili “sospettati” coloro che attualmente sono coinvolti in una relazione: Perla Vatiero e Mirko Brunetti; Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi; Alessio Falsone e Anita Olivieri.

Deianira ha poi dato un’altra informazione fondamentale. “Si appella al fatto che lei abbia detto che si sentono, il tutto all’insaputa di lei”, ha scritto nelle sue storie Instagram. Dunque, l’ex gieffino in questione starebbe cercando di fare queste serate, senza neanche avvisare l’altra “metà” della coppia. Alla luce di quanto scritto dall’esperta di gossip, in tanti sono giunti alla stessa conclusione. Secondo la maggior parte dei fan del Grande Fratello, l’ex gieffino in questione sarebbe Giuseppe Garibaldi.

I motivi? È stata proprio Beatrice Luzzi a far sapere di essere ancora in contatto con il bidello, senza però parlare di un ritorno di fiamma. D’altro canto, invece, Garibaldi sta facendo capire in tutti i modi di essere ancora molto preso dall’attrice. Solo ieri, 16 aprile, ha pubblicato una foto di loro due in teneri atteggiamenti la Casa del Grande Fratello, con tanto di cuore e dedica.

Per questo, c’è chi sta accusando Giuseppe di voler approfittare del seguito della coppia con Beatrice per guadagnare e di non essere realmente interessato a lei. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni del mondo dei social, dato che Deianira Marzano e Amedeo Venza non hanno fatto nomi.