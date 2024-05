“Ex GF ed ex UeD fingeranno di essere una coppia”: chi sono

A volte, ci sono persone disposte a fare qualsiasi cosa pur di rimanere al centro dell’attenzione e non perdere visibilità. E, proprio questo è quello che starebbero facendo un ex gieffino e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, un ex concorrente del Grande Fratello e un’ex corteggiatrice starebbero pianificando di organizzare un finto servizio fotografico, con immagini che li ritraggono come una coppia, al fine di alimentare i gossip su di loro in vista dell’estate e dell’inizio delle nuove edizioni dei rispettivi programmi televisivi.

Non è chiaro come l’esperta di gossip sia riuscita ad avere quest’informazione prima dell’uscita degli scatti. Ma, Deianira sarebbe così informata da fornire anche le iniziali dei rispettivi membri di questa fake coppia. Per quanto riguarda il gieffino, pare che il suo nome inizi con la lettera D. A scanso di equivoci, la Marzano ha subito chiarito che non si tratta di Daniele Dal Moro, che è recentemente tornato single dopo la fine della turbolenta storia con Oriana Marzoli. Al contrario, l’ex vippone ha rivelato di non essere pronto per buttarsi in una nuova relazione seria e di star cercando solo incontri causali per il momento. Escluso Daniele, dunque, risulta difficile capire di chi stia parlando esattamente.

Passando, invece, all’ex corteggiatrice, Deianira ha fornito ben due indizi: non solo il suo nome inizierebbe con la B, ma anche quello del tronista che ha corteggiato. “Abbiamo rotto loro le uova nel paniere. Ciao ciao D. e B., ormai siete usciti dalle scene… e restatene fuori… Amen”, ha scritto la Marzano sulle sue storie Instagram. Contrariamente all’ex gieffino, questa volta gli utenti hanno facilmente individuato la presunta ragazza. Infatti, molti hanno ipotizzato che si tratti di Beatriz D’Orsi, protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, dove ha corteggiato per mesi il tronista Brando Ephrikian, il quale alla fine ha scelto Raffaella Scuotto.

Tuttavia, c’è da dire che, ultimamente, pare che Beatriz abbia iniziato a frequentare un altro ragazzo, un giovane di Siena di nome Bernardo Vegni. Per questo, quelle del web rimangono supposizioni senza ancora nessuna conferma ufficiale. A questo punto, resta da vedere se questo servizio fotografico verrà effettivamente pubblicato prima dell’estate, così da svelare di chi stia parlando Deianira Marzano.