Ex GF: “Belen fuori da Mediaset, godo”. Quando è meglio tacere

Dopo anni di lavoro nell’azienda, Belen Rodriguez ha ufficialmente lasciato la Mediaset. La conduttrice, infatti, non tornerà né a Tu si que vales né tantomeno a Le Iene, dove al suo posto subentrerà Veronica Gentili. La decisione è stata presa dalla stessa argentina, che, al momento, preferirebbe concentrarsi su altri progetti, anticipando di avere già altre opportunità in pentola. Insomma, il suo è stato un addio soft, senza disappunti o rancori. Nonostante ciò, però, c’è chi ha approfittato della situazione per dire la sua e innescare una polemica.

Stiamo parlando di Simone Coccia, l’ex compagno dell’ex deputata Stefania Pezzopane e concorrente del Grande Fratello 15. Oggi, 9 luglio, l’aquilano ha voluto commentare la notizia dell’uscita di Belen da Mediaset in una storia Instagram, scrivendo queste parole:

Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva ne arte ne parte, l’ex di Corona, Belen… quanto ci godo.

Simone Coccia contro Belen Rodriguez: quando è meglio tacere

Sarebbe stato meglio tacere. Forse al signor Coccia è utile rinfrescare la memoria. Il suo sfavillante curriculum televisivo (senza dubbio sarà bravo a fare altro ma qui si sta parlando di spettacolo) è il seguente: corteggiatore (senza aver lasciato chissà quale segno) di Uomini e Donne e concorrente al Grande Fratello nel 2018. A ciò va aggiunta una memorabilissima, si fa per dire, parte nel film The Lady di Lory Del Santo e qualche ospitata per parlare delle proprie faccende sentimentali.

Curriculum di Belen: Festival di Sanremo (Rai 1, 2011-2012), Colorado (Italia 1, 2011-2012, 2019), Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2012) in qualità di ospite fisso, Italia’s Got Talent (Canale 5, 2012-2013), Tú sí que vales (Canale 5, 2014-2022), Striscia la notizia (Canale 5, 2016) e Le Iene (Italia 1, 2022-2023). L’argentina ha fatto anche altro, in questo caso ci si è limitati a elencare solo le esperienze più importanti. Va da sé che non c’è nemmeno paragone con il signor Coccia che però si permette di dire che la Rodriguez non ha né arte né parte.

Viene da chiedersi – e si parla sempre a livello di competenze professionali nel mondo dello spettacolo – quale sia l’arte e la parte di Coccia. Chissà… Certo Belen non è Maria De Filippi, probabilmente non sarà colei che rivoluzionerà la tv italiana, ma è una professionista, più o meno brava, dipende dai punti di vista.