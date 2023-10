Ex GF attacca Basciano, lui: “Falla finita, di Sophie nulla sai”

Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 ottobre, Sophie Codegoni è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha deciso di sfruttare questa possibilità per vuotare il sacco una volta per tutte circa la recente e drastica rottura tra lei e Alessandro Basciano. Un’intervista molto dura che sicuramente non è stata presa benissimo dalla controparte. Basciano è infatti apparso poco dopo sui social per replicare a quelle che ha definito dichiarazioni di “grande fantasia” da parte della sua ex compagna e madre di sua figlia.

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin infatti Sophie Codegoni ha parlato di manipolazioni, bugie e tradimenti. Parole sicuramente molto forti quelle pronunciate dalla Codegoni che hanno toccato nel profondo anche lo stesso Basciano che quindi, dal canto suo, si è sentito in dovere di intervenire e rispondere chiedendo la possibilità di replica. Nelle ultime ore però sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, che hanno deciso di schierarsi dalla parte di Sophie e di condannare il comportamento di Basciano. Tra i tanti però è saltato all’occhio il commento di Guendalina Canessa. Ecco che cosa ha detto l’influencer.

Le parole di Guendalina Canessa su Alessandro Basciano

Come anticipato, dopo l’intervista di ieri a Verissimo, i fans di Sophie e molti personaggi noti del mondo dello spettacolo si sono letteralmente scatenati sui social e hanno dimostrato vicinanza nei confronti della giovane donna. Tra i tanti però è spiccato il commento di Guendalina Canessa sulla vicenda, messo in evidenza dalla pagina social Iosonoscioccobasita.

A quanto pare la Canessa non ha mandato proprio giù le dichiarazioni fatte dal Dj in seguito all’intervista dell’ex compagna e ha voluto replicare scrivendo: “Ah lei cattiveria???? Lei????? Tu puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente!! Fallo almeno per la vostra bambina. Se sei uomo”. Parole che hanno trovato subito replica da parte del diretto interessato che, senza mezzi termini, ha reagito così alle provocazioni di Guendalina Canessa: “Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla poi le scuse me le vieni a fare te.”

Insomma, sembra proprio che al momento Alessandro Basciano non abbia praticamente nessuno dalla sua parte. Come anticipato, il dj ha lanciato una comunicazione mezzo social per chiedere una possibilità di replica alle durissime parole di Sophie Codegoni nei suoi confronti e per spiegare che in realtà si tratta solamente di calunnie. Basciano afferma infatti di non aver mai tradito Sophie e vuole dimostrarlo a tutti con tanto di prove alla mano.

Difficile è però immaginare quali siano le famigerate prove che possano scagionarlo, dal momento che la stessa Sophie ha detto di essere in possesso di video e foto del suo ex con un’altra ragazza.

La storia d’amore di Sophie Codegoni e Basciano

L’influencer e il Dj si sono visti per la prima volta e poi innamorati nel 2021, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip. Da quel momento in poi le loro strade non si sono più divise, o almeno fino a oggi. A settembre 2022 Basciano aveva deciso di chiedere a Sophie di sposarlo e, approfittando del red carpet del Festival del Cinema di Venezia, ha reso a dir poco unica la fatidica proposta alla sua amata. Una dichiarazione d’amore eterno molto plateale e che era finita in pochissimo tempo su tutti i giornali.

Pochi mesi dopo, a novembre dello stesso anno, i due avevano poi annunciato mezzo social di aspettare un bambino e per farlo avevano scelto di condividere un tenero video su Instagram nel quale mostravano una delle prime ecografie fatte al nascituro. “Adesso che dire….la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino”, aveva scritto Sophie Codegoni come didascalia al dolce video.

Infine, il 12 maggio Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori di una femminuccia di nome Céline Blue. La nascita della loro prima figlia è stato sicuramente il coronamento di una storia d’amore che si pensava essere importante e nata tra le mura del celebre reality show di Canale 5.