Volano parole grosse e contatti fisici tra l’ex compagna di Marcell Jacobs, Renata Erika Szabo, e la sua attuale moglie, Nicole Daza. Questo è ciò che emerge dal “Gardastars by 36° Multistars”, evento che si è inserito nell’iniziativa Jacobs Academy Sports. A Desenzano del Garda, cittadina di cui è originario il campione olimpico, proprio quest’ultimo ha inaugurato la nuova pista di atletica domenica pomeriggio. A margine dell’evento è però scattato il patatrac tra le due donne. Prima c’è stato un battibecco accesso, poi Daza avrebbe aggredito Renata, tirandole i capelli. In seguito alla faccenda l’ex di Jacobs, come riferito dal Corriere della Sera, ha sporto denuncia. Ma si proceda con ordine perché prima che la situazione degenerasse ci sarebbe stato un antefatto non trascurabile.

Renata Erika, prima di litigare con Nicole Daza, aveva pubblicato un paio di Stories su Instagram durissime, accusando Marcell Jacobs, dalla quale ha avuto un figlio (Jeremy), di trascurare i suoi doveri di padre. Nel corso dell’evento a Desenzano, stando alla versione di Renata, Jeremy si trovava al fianco del padre. E qui sarebbero nati i primi attriti. “Non mi hanno fatta entrare dal cancello, non avendo un permesso”, ha sostenuto la donna che ha aggiunto che in seguito “mentre stavo parlando con mio figlio (che era insieme al padre per le premiazioni, ndr) sono stata aggredita dalla mia ex suocera”.

L’arrivo della polizia

Per superare le tensioni Renata, Marcell e la madre del campione si sarebbero appartati in un ufficio. Pare però che i propositi di appianare la faccenda e di smorzare gli animi non sia andata a buon fine. Anzi sarebbe avvenuto tutto il contrario. Nel corso della ‘riunione familiare’ improvvisata sarebbe spuntata Nicole Daza. Secondo Szabo, ci sarebbe stato il faccia a faccia con l’attuale moglie dello sportivo, con la vicenda che avrebbe preso una piega inaspettata e per nulla positiva.

“Ha cercato di attaccarmi verbalmente – ha detto l’ex compagna di Jacobs, riferendosi a Nicole Daza – e poi mi ha aggredita tirandomi i capelli”. Pochi dubbi sul fatto che la situazione si sia fatta incandescente visto che sul posto è addirittura giunta una pattuglia del Commissariato di Desenzano. E proprio al Commissariato, Szabo ha presentato poi una denuncia per aggressione nei confronti di Daza.

Ciò che è accaduto nelle scorse ore soltanto l’ultimo episodio di attrito tra la famiglia del campione olimpico e l’ex Renata, la quale, in tempi non sospetti, ha accusato l’atleta di non versare un centesimo per il figlio Jeremy. Dal canto suo Marcell ha negato tali accuse.