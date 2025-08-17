Ex Ballando con le stelle tuona: “Pippo Baudo? Cosa udii nei corridoi. Cialtroni”

Stefano Oradei, per anni tra i professionisti di Ballando con le Stelle, come tantissimi altri in queste ore, ha omaggiato Pippo Baudo, morto sabato 16 agosto 2025. A differenza di molti, però, ha condito il suo ricordo con una vena polemica, ricordando l’episodio in cui il popolare conduttore fu ospite nella trasmissione di Milly Carlucci. Fu l’ultima apparizione televisiva dal vivo del ‘re del piccolo schermo’. Era il 16 ottobre 2021 e Pippo venne accolto in studio. Vista l’età già avanzata non danzò. Lo fecero per in suo onore alcuni ballerini dello show, tra cui Stefano Oradei. E, a detta di quest’ultimo, ci sarebbe chi ebbe da ridire nei corridoi Rai. “Cialtroni”, ha tuonato il marito di Manila Nazzaro via social.

Stefano Oradei polemico nell’omaggiare Pippo Baudo

“Diventano tutti fan, tutti amici, tutti affezionati. Io ricordo benissimo le parole e le frasi nei corridoi dopo l’esibizione in tuo onore caro Pippo”. Ha esordito così Oradei nel post che è sembrato un mix tra lo sfogo e l’omaggio a Baudo. “E ricordo – ha aggiunto – anche la mia emozione e il mio orgoglio di aver celebrato la tua grandezza. Perché sei stato e sarai sempre la tv”. Poi l’affondo: “Per i cialtroni, lasciamoli commentare. Tu, a differenza di molti, sei stato sempre protagonista”.

Di fatto, Oradei ha sostenuto che siano serpeggiate delle malelingue nei corridoi Rai che avrebbero avuto come bersaglio Pippo Baudo. Il ballerino non ha voluto rivelare altri dettagli e spiegare i motivi del perché qualcuno avrebbe mugugnato. Si può ipotizzare che forse c’è chi avrebbe potuto storcere il naso per il fatto che Baudo, seppur venne invitato da Milly Carlucci nel ruolo di ballerino per una notte, in realtà non danzò.

Come poc’anzi accennato, vista l’età, non scese in pista. Si accomodò nello studio e si gustò l’esibizione in suo onore, canticchiando simpaticamente. Venne preparata una coreografia realizzata dal corpo di ballo, sulle note di un medley di brani scritti proprio dal conduttore siciliano. Tra le canzoni c’era “La quadriglia” del 1965, intonata da Sacha Distel. Il brano fu la sigla di chiusura alla terza stagione di “Settevoci”, uno dei varietà più noti tra quelli timonati da Baudo.

Quella a Ballando con le Stelle fu l’ultima volta in cui si vide Pippo in uno studio televisivo dopo anni trascorsi in video tutti i giorni. In seguito è stato protagonista di qualche collegamento da remoto, ma non lo si è mai più visto in presenza in una trasmissione.