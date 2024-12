Ex attico dei Ferragnez: chi lo abita oggi? come hanno reagito loro?

E così si conclude definitivamente il capitolo “Ferragnez“. Niente più serie televisiva. Niente più post sui social che raccontano la loro “alterata quotidianità”. E adesso niente più attico a Milano. Proprio così! Il lussuosissimo attico dove Chiara Ferragni e Fedez condividevano ogni momento pubblico e privato è stato finalmente affittato. E si tratta di un personaggio famoso. Un personaggio che proviene dal mondo dello sport. E più precisamente dal mondo del calcio: si tratta infatti di Marcus Thuram. Il calciatore ha pubblicato un video in cui gioca a basket nel grande salone dell’appartamento. L’appartamento è ancora vuoto, indice che il calciatore debba ancora arredarlo. Non semplice dato che l’appartamento misura circa 480 metri quadri. Volete sapere il costo dell’affitto? Ben 35mila euro al mese!

Nel video viene ripresa la scala e gli scaffali dove Fedez aveva riposto tutti i suoi costosissimi giocattoli da collezione. E si intravede la cucina dove i coniugi Ferragnez pubblicavano spesso stories, soprattutto durante il periodo della pandemia. Insomma mentre è in fase di definizione il divorzio anche l’ex nido d’amore è ormai occupato dal altre persone. Nel frattempo Chiara Ferragni si è trasferita nella nuova lussuosissima abitazione che i due stavano costruendo insieme. Poi, dopo il Pandoro Gate e la separazione ufficiale, la Ferragni è rimasta a vivere lì e Fedez ha preso un nuovo appartamento. Oggi Chiara è felicemente fidanzata con Giovanni Tronchetti Provera. Ancora è troppo presto per parlare di convivenza ma chissà se presto assisteremo ad un nuovo trasloco?

Fedez in crisi non riesce a riprendersi…

Mentre l’influencer vive con gioia la sua ritrovata serenità, Fedez sembra essere sull’orlo di una crisi di nervi. L’altro ieri sera mentre presentava il titolo della sua canzone a Sanremo “Battiti” sembrava spaesato e che stesse poco bene (Fedez spaesato a Sarà Sanremo, parla la madre). E’ evidente che il rapper stia affrontando un percorso complesso. In molti pensano che lui stia soffrendo maggiormente per la separazione e che sia psicologicamente più fragile. Probabilmente è così. Chiara Ferragni ha sempre mostrato una certa “freddezza emotiva”. Anche durante la vicenda del Pandoro Gate. Infatti la mancanza di empatia ha portato la Ferragni ad avere tutti contro. Malgrado abbia anche provato a chiedere scusa. Con tanto di viso struccato e tutona grigia.

Fedez invece ha cercato di dimenticare il passato tra feste e baldoria. Non è servito e oggi fa i conti con la realtà. Selvaggia Lucarelli ieri ha scritto: “Se stai male ti curi. Non cerchi il palco, il palco non cura.” Sottintendendo che il rapper possa aver furbescamente interpretato un ruolo l’altra sera con lo scopo di intenerire il pubblico. Tutto può essere ma una cosa è certa: il capitolo Ferragnez ormai è arrivato alla conclusione definitiva.