Ex assistente Will Smith: “Visto a letto con un uomo”. Il divo replica

La voce in un amen è rimbalzata in ogni angolo del globo: “Will Smith è gay”. A far serpeggiare il chiacchiericcio a livello mondiale è stato l’ex assistente del divo hollywoodiano, Bilan, il quale ha dichiarato di aver beccato l’attore a fare l’amore con il collega Duane Martin. Non un personaggio qualunque, bensì colui con cui Smith ha condiviso il set della famosa serie Il Principe di Bel Air. Sulle esternazioni rese da Bilan si è pronunciato il diretto interessato, vale a dire Will, che ha commentato l’indiscrezione.

Bilal ha spiegato, tramite un’intervista rilasciata a Tasha L, di ricordare “benissimo la scena” in cui avrebbe pizzicato Smith ad avere un rapporto intimo con Martin.

“Ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy-Il principe di Bel Air ed è allora che l’ho visto fare l’amore con Will. Erano su un divano, io mi sono in battuto in questa situazione per caso”.

Bilal ha aggiunto che all’epoca Smith rimase sorpreso di essere stato beccato tanto che avrebbe avuto la reazione di “un cervo alla luce dei fari”. La storia è vera oppure è una baggianata inventata da un ex assistente in cerca di visibilità e quattrini da racimolare tramite qualche ospitata tv e qualche intervista pagata? Pare che la seconda ipotesi sia quella più plausibile visto che Smith ha prontamente smentito i fatti narrati da Bilan, prendendo in considerazione la possibilità di portarlo in tribunale.

Il divo ha dato incarico al suo portavoce (Will, giustamente, manco si è scomodato in prima persona per un simile e strampalato chiacchiericcio) di affidare una nota al prestigioso portale TMZ per smentire categoricamente il racconto di Bilan. Questo il comunicato: “Tutta questa storia è stata completamente inventata. Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un’azione legale”.

Bilal è le dichiarazioni su Will Smith e la moglie Jada Pinkett

L’ex assistente è stato protagonista anche di altre rivelazioni roboanti. Pure in questo frangente risultano poco credibili. In particolare Bilal ha riferito dei presunti dettagli sulla separazione di Will dalla moglie Jada Pinkett. L’uomo ha assicurato che il crac sentimentale è stato tenuto segreto per parecchio tempo, nonostante il vociferare sull’argomento abbia iniziato a circolare solo negli ultimi mesi.

“Loro in realtà sono già separati da sette anni”, ha sostenuto Bilal, che ha pure lanciato una stoccata di pessimo gusto al divo, andando a insinuare che le dimensioni del suo organo genitale siano irrisorie: “Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un “mignolo”. Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla, è stata una vittoria”. Tutto molto triste. Forse è meglio che Bilal si prepari a sborsare un po’ di denari per diffamazione.