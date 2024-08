Ex Amici depressi: chi è andato in Africa, chi s’è ritirato, chi è rinato

Amici di Maria De Filippi è da anni una fucina di talenti. Il programma di Canale Cinque ha lanciato una miriade di artisti: Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irama, Stefano De Martino, Annalisa, Elodie e tanti altri. Tutte storie di successo che però hanno un contraltare segnato da vicende di depressione. Infatti sono stati anche diversi i casi di giovani che hanno dovuto affrontare l’incubo del ‘mal di vivere’. Alcuni lo hanno vissuto proprio mentre stavano partecipando al talent show, altri prima di approdarci, altri ancora dopo essere stati nella scuola.

Tra i cantanti transitati ad Amici che di recente hanno confessato di essere piombati in un periodo buio c’è Giovanni Cricca. Pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ragazzo ha confidato di essersi rifugiato in Africa per superare il momento no. Ha concluso la sua esperienza ad Amici a fine primavera 2023 ed era al settimo cielo. Ha fatto diversi concerti ed esibizioni, poi si è spenta la luce a gennaio 2024:

“Sono entrato in crisi […]. Non mi nascondo, mi lamentavo perché magari gli ascolti su Spotify non toccavano quelle punte, quei numeri che avevo sognato. Mi sentivo scoraggiato e di malumore. E allora sono partito in Africa con mia madre. Mi sono reso conto che le cose importanti nella vita sono altre. Ma attenzione: l’ambizione va coltivata ma senza viversela male”.

Altro ex allievo entrato in un periodo buio è Sangiovanni che ha addirittura deciso di fermarsi dopo il Festival di Sanremo 2024 dove si è classificato al penultimo posto con il brano ‘Finiscimi’. L’artista veneto ha scelto di rimandare sia il concerto al Forum di Assago, sia l’uscita dell’album. Ad attanagliarlo la depressione:

“Ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”.

Nel corso dell’ultima edizione di Amici c’è poi stato il caso di Mew, al secolo Valentina Turchetto, tra le cantanti più amate della stagione 2023/2024. Nonostante l’affetto del pubblico, la giovane ha deciso di ritirarsi dal talent show per via di problemi di salute mentale. In una intervista rilasciata a Vanity Fair ha spiegato cosa le è accaduto e perché ha scelto di fare un passo indietro.

“Era il 2020 quando ho cominciato a soffrire pesantemente di ansia e a percepire un buio che, piano piano, mi ha portata a scoprire che questa cosa avrebbe sempre fatto parte della mia vita e del mio essere. Ci sono dei momenti in cui sto peggio e altri in cui sto meglio, però ci lavoro, sono seguita e parlo con le persone. Ultimamente ho scoperto che la cosa più importante è parlarne. In passato non facevo. Sono sempre stata alla ricerca di emozioni forti che mi facessero dimenticare i pensieri negativi. È successo anche ad Amici visto che i primi mesi mi hanno portato a vivere mille emozioni nuove che, lì per lì, mi hanno fatta stare bene. Poi, però, quando mi sono abituata a quel tipo di stimoli, mi sono sentita giù. Se avessi insistito nel sotterrare le cose che provavo per poter andare avanti, quel percorso mi avrebbe schiacciata. Pensavo che, se fossi andata fino in fondo, sarebbe stato veramente difficile riprendermi, ed è per questo che ho detto basta”.

A dicembre 2023 ha fatto notizia la confessione di un altro ex allievo del talent, Calma, all’anagrafe Marco Barbieri. Ad Amici è stato protagonista nel 2022. Dopo poco più di un anno dalla conclusione del suo percorso nel programma ha annunciato il suo ritiro dalla musica con un post sul suo profilo Instagram:

“È stata una decisione sofferta, ma dovuta. Non ho più la pace dentro e non ho più trovato gli stimoli di cui avrei bisogno continuamente per fare questo lavoro. Per essere parte di un sistema bisogna sottostare a richieste e idee non solo proprie. Ma io devo onestà e sincerità alle mie canzoni, che poi le mie canzoni sono io. Per coerenza non ho mai piegato la testa davanti a niente. Non mi ha raccomandato mai nessuno, mi sono fatto il c**o e mentre facevo il pizza-boy, mi ritagliavo i giorni per andare in studio a raccontare le mie sofferenze, le mie storie d’amore, la mia difficoltà a sentirmi adeguato nei posti in cui ero. Ho pianto lacrime pesanti, insieme a mia madre e mio padre perché non girava mai quella c***o di ruota. Ho avuto una possibilità caduta dal cielo che però qualcuno ha deciso non dovessi sfruttare. Ho tenuto la bocca sempre chiusa, perché si doveva fare così. Perché era giusto cosi. Però ora non c’è un solo giorno in più per me in quel settore. Sono esausto. Ho deciso di prendermi cura della mia salute mentale e cercare di guarire. Vi auguro di rimanere sempre veri verso chi siete. Il progetto Calma finisce qui, così come la mia musica”.

Nell’aprile del 2022 anche Andreas Muller, che oggi è al settimo cielo dopo essere diventato padre di due gemelle assieme alla compagna Veronica Peparini, ha raccontato che stava attraversando un periodo segnato dalla depressione. Il ballerino, che ha vinto l’edizione del 2016 di Amici, ha dichiarato su Instagram di non stare bene mentalmente:

“Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani. La vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o cosa si fa, è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. Se sono depresso? Sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, completamente scarico e spento. Ma, ripeto, so di essere una persona forte e tante volte l’ho dimostrato in passato, quindi non concedo ancora tanto tempo a questo stato di convivere con me. Ora ne ho per assurdo bisogno. Ma può solamente uscirne una versione migliore di me”.

Nel gennaio 2024 ha parlato dei problemi di depressione anche Davide Flauto, ex allievo di Amici che si fece notare nell’edizione a cui presero parte anche Emma Marrone e Stefano De Martino. A TvBlog, commentando il caso poc’anzi descritto di Mew, ha confessato di capire bene la giovane in quanto lui stesso si è ritrovato ad affrontare una simile situazione:

“Nella storia di Mew, la cantante 24enne che pochi giorni fa ha abbandonato Amici a causa della depressione, mi ci rivedo. Ogni volta che ci sono vicende simili mi torna in mente quel che è successo a me tanti anni fa. […] Mi chiamavano emo: erano i tempi dei Paramore, dei Tokyo Hotel, dei dARI… Era un movimento paragonabile alla trap-rap di oggi. Adesso ho virato, mi sono trasformato, bisogna sapersi reinventare nella vita! Mi davano dell’emo in maniera dispregiativa. Mi ritirai per il forte stress. Dopo tanti mesi, dalle otto di mattina alle otto di sera tutti i giorni tranne la domenica; era pressante. La salute viene prima di ogni cosa. Bisogna ascoltare se stessi. Se non ci sente adatti ad un contesto – qualunque sia l’ambito, non solo quello artistico – è giusto lasciare e pensare a se stessi. È successo tante volte nelle trasmissioni televisive, ho visto concorrenti lasciare il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi”.

Altro artista che ha vissuto sulla propria pelle la depressione è NDG che, dopo l’eliminazione da Amici nel 2022, ha spiegato a Verissimo di aver sofferto di problemi mentali prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi. Per lui Amici è stato una salvezza: “Lì ho ritrovato me stesso. Ho sfruttato questo palcoscenico per parlare al pubblico di problemi come la depressione e la solitudine, che io ho conosciuto della mia pelle, e di disturbi alimentari, che ho affrontato attraverso mia sorella. Ho avuto un momento in cui volevo scomparire. È stato difficile. Avevo successo, ma io stavo male. Non sono riuscito a godermi né il disco d’oro né le classifiche negli streaming. Il mio sogno era diventato un incubo”.