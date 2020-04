Eva e Mercedesz Henger: la quarantena e i rapporti tra madre e figlia oggi

Eva e Mercedesz Henger: la quarantena e i rapporti tra mamma e figlia oggi

Come stanno Mercedesz ed Eva Henger? Mamma e figlia stanno passando la quarantena ognuna per conto suo. Segnali di pace in vista ce ne sono? Le due donne sono state protagoniste di una vera e propria faida familiare negli ultimi mesi, con tanto di ospitate tv al vetriolo nei salotti ‘d’ursiani’: accuse reciproche e quant’altro. Ma torniamo ai loro rapporti attuali: da quel che risulta tutt’ora le due sono ai ferri corti. Nelle recenti interviste, nessuna novità su un possibile riavvicinamento. Almeno nel breve periodo. Eva lancia appelli, ma dall’altro lato afferma di non voler scendere dalle sue posizioni. Mercedesz è altrettanto ferma ed è sempre innamoratissima di Lucas Peracchi, che è il ‘pomo della discordia’ (Eva ha rilasciato dichiarazioni pesanti nei mesi scorsi sull’ex tronista di Uomini e Donne, parlando persino di “violenze” in riferimento a Mercedesz). Insomma, sembra che le nubi plumbee che si sono addensate sul rapporto di mamma e figlia non si diraderanno in fretta. Anche sui social tutto tace e…

La posizione inconciliabile di Eva e Mercedesz

“Purtroppo ancora non ci sentiamo… Ma spero che prima o poi lei capisca che tutto quello che faccio per lei è solo per il suo bene…”. dichiarava qualche giorno fa Eva, tendendo la mano a Mercedesz: “Vorrei far pace con te…” La figlia dal canto suo è stata categorica e ha fatto fronte comune con il fidanzato Peracchi, dicendo che se la madre non ritirerà quanto esternato in passato il riavvicinamento sarà difficile da mettere in pratica. “È giusto che lei faccia la sua vita, io aspetterò che torni da me”, sempre Eva in una recente intervista. Il succo però non cambia perché l’ungherese 47enne ha ribadito: “Però credo anche che ora Lucas sia cambiato: se raccontasse la verità, guadagnerebbe un applauso da tutta Italia”. E proprio qui casca l’asino perché Peracchi e la compagna affermano di non aver nulla da raccontare e che tutto il caso è stato montato da Eva.

Eva e Mercedesz divise dalla quarantena e dai social: nulla si muove

Nel frattempo mamma e figlia continuano a essere separate dalla quarantena. E sui social la musica è la stessa. Molti post ma nessun gesto reciproco di pace. Tutto tace. La tregua si allontana.