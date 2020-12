Eva Herzigova ha il Covid: “Cucinare diventa una sfida” (foto), come sta

Eva Herzigova ha contratto il coronavirus ed ha cominciato la sua lotta contro la malattia. Lei stessa lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, attraverso un messaggio nel quale ha descritto le sue condizioni di salute e si è immortalata distesa sul letto, con il viso piuttosto provato.

La top model 47enne ha scoperto di avere dei sintomi da coronavirus circa 3 giorni fa, spiegando che “tutto è iniziato con brividi pazzi e stanchezza fisica”. Attualmente, rende sempre noto la modella, si sta dedicando quasi esclusivamente al riposto “mentre compaiono nuovi sintomi, ogni giorno”.

Infine si è detta soddisfatta di avere un corpo in grado di combattere e ha sottolineato quanto sia “super utile avere pasti preparati” e portatile a casa, “poiché anche cucinare diventa una sfida”.

Immediata la reazione al messaggio da parte dei fan, che hanno lasciato centinaia di commenti di supporto e sostegno indirizzati ad Eva, augurandole una rapida guarigione.

Orietta Berti e Giovanni Ciacci: la lotta al coronavirus

La Herzigova è solo l’ultima dei personaggi famosi colpiti. Anche perché il Covid è un virus estremamente ‘democratico’, che infetta indistintamente ricchi e poveri, famosi e non famosi, grandi e piccini, con la fortuna che questi ultimi, grazie a un sistema immunitario più preparato, corrono nella stragrande maggioranza dei casi pochi rischi gravi di salute legati alla pandemia.

Rimanendo in tema di personalità celebri e di coronavirus, nella serata di ieri, durante la diretta di Sanremo Giovani su Rai Uno, è intervenuta in collegamento Orietta Berti. Qualche giorno fa la cantante ha fatto sapere di essere rimasta contagiata assieme al marito Osvaldo. Le condizioni di salute di entrambi stanno migliorando, ha confessato l’artista ad Amadeus che l’ha scelta per il prossimo Festival. La Berti infatti farà parte dei Big in gara.

Buone notizie anche da Giovanni Ciacci sul fronte Covid. Il costumista e opinionista televisivo, con un post su Instagram pubblicato nelle scorse ore, ha informato i suoi fan di aver finalmente vinto la sua battaglia contro il virus dopo essere rimasto infettato per 23 giorni. Poi la negativizzazione, seguita da un sospiro di sollievo.