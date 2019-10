Eva Henger spiega perché è tornata a vivere in Ungheria

Perché Eva Henger vive in Ungheria e non in Italia

Per chi segue i programmi di Barbara d’Urso non è certo una novità: Eva Henger non vive più in Italia da tempo. L’opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live viene spesso ripresa mentre entra in studio dopo una corsa in taxi dall’aeroporto. Una scelta che l’attrice ha preso da qualche anno, di comune accordo con il marito, il produttore Massimiliano Caroletti. Eva è infatti nata in Ungheria nel 1972 ma si è trasferita in Italia nei primi anni Novanta, complice il suo lavoro come modella. Successivamente è rimasta a vivere a Roma per via del matrimonio con Riccardo Schicchi – padre dei figli più grandi Mercedesz e Riccardino – ma negli ultimi anni ha deciso di fare rientro nel suo paese natale.

Eva Henger vive in Ungheria con madre, marito e figli

“Mi sono trasferita in Ungheria ma ho ancora la mia casa a Roma. Il mio lavoro mi portava spesso a Milano, ma non è una città in cui mi piacerebbe vivere. Dall’Ungheria siamo esattamente ad un’ora di volo da lì: lo stesso tempo che impegnavo per raggiungerla da Roma”, ha spiegato Eva Henger al settimanale Lei. “Sono tornata qui perché mio padre stava male e infatti dopo tre mesi è morto. In quel periodo mio marito Massimiliano si è innamorato dell’Ungheria e mi ha chiesto di trasferirci qui per avere una vita più tranquilla”, ha aggiunto. “Sono molto soddisfatta di questa scelta, anche perché così posso stare vicina a mia madre. Non è più giovincella e preferisco passare del tempo con lei invece che pentirmi di non averlo fatto”, ha puntualizzato.

Eva Henger in Ungheria: la figlia Mercedesz è rimasta in Italia

Eva Henger vive in Ungheria con il marito Massimiliano Caroletti, la madre e i figli Riccardino e Jennifer. Quest’ultima sogna di diventare una ballerina e per questo sta frequentando l’accademia di danza classica. La primogenita Mercedesz vive invece in Italia. Dopo aver studiato a Londra ha fatto rientro a Roma ma da qualche mese convive nel piccolo borgo di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, con il fidanzato Lucas Peracchi.