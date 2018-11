Eva Henger si è operata: “Intervento con complicazioni, ce la siamo vista brutta”

Eva Henger si è operata al seno, il marito sui social: le complicazioni e i ringraziamenti al Professor Lorenzetti

Lo scorso 4 novembre a Domenica Live, Eva Henger rivelava che presto avrebbe dovuto effettuare un intervento urgente al seno, rifatto ben dodici anni fa. Nel corso della sua permanenza all’Isola dei Famosi, si era resa conto di un bozzetto proprio sotto il décolleté. Inizialmente pensava fossero cisti, ma poi ha accontanato il problema. Ed ecco che qualche settimana fa, il dottor Lorenzetti, attraverso una visita, le aveva comunicato che sarebbe stata necessaria un’operazione d’urgenza per risolvere il problema. In particolare, avrebbero dovuto procedere con la rimozione di una protesi contratta. Ed ecco che Massimiliano, marito di Eva, annuncia sui social che la sua donna è stata operata ieri. Un annuncio molto importante, visto che i fan attendevano con ansia di scoprire le condizioni di salute della soubrette. Stando a ciò che scrive Massimiliano, l’operazione è stata portata avanti con non poche complicazioni. Adesso Eva, fortunatamente, sta bene e il marito non può non ringraziare il professor Lorenzetti e tutto il suo staff “per aver portato in porto questa operazione molto delicata”.

Eva Henger, operazione al seno: ora la soubrette sta bene

“Ieri ce la siamo vista un po’ brutta. Eva ha sostenuto l’operazione al seno con non poche complicazioni”, rivela ufficialmente il marito della Henger su Instagram. Il post è stato prontamente condiviso da Eva, la quale ci ha tenuto lei stessa a ringraziare Lorenzetti e tutto il suo staff. Nonostante ci siano state delle complicazioni, la soubrette ha superato molto bene questo intervento. Infatti, Massimiliano annuncia: “Grazie per avermi restituito la mia orsa più sana di prima”. Dunque, il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il fatto che la stessa Henger abbia condiviso il post pubblicato dal marito fa capire che le sue condizioni di salute sono buone.

Eva Henger ha subito un intervento complicato, andato a buon fine: la soubrette ringrazia i medici e il marito Massimiliano

Un intervento complicato quello subito da Eva, che fortunatamente si è concluso abbastanza bene. Tanti sono i ringraziamenti di Massimiliano nei confronti di Lorenzetti e del suo staff. “Ma adesso tutte coccole per lei”, dichiara l’uomo, pronto a prendersi cura della sua amata. Eva ringrazia, non solo i medici, ma anche il marito per il suo importante sostegno.