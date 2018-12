Eva Henger problema al seno rifatto: “4 ore di intervento per complicazioni”

Eva Henger a Pomeriggio 5: complicazioni durante l’intervento

Eva Henger è tornata a parlare dei suoi recenti problemi di salute. Ospite di Pomeriggio 5, l’attrice ha confidato che nell’intervento al quale si è sottoposta ci sono state diverse complicazioni. Come annunciato tempo fa nel salotto di Barbara d’Urso, l’ex moglie di Riccardo Schicchi doveva operarsi al seno rifatto per via di un bozzetto che non le permetteva più di alzare il braccio. L’intervento doveva durare appena un’ora ma per un imprevisto è finito solo dopo quattro ore. “Attorno alla protesi aveva una zona tutta infiammata, ricoperta di sangue, che le causava dolore. Una zona durissima, che non le permetteva di muovere il braccio”, ha spiegato il Professor Lorenzetti, che ha operato di persona la madre di Mercedesz Henger.

Le parole di Eva Henger dopo l’intervento

“Il sangue non era più sangue, era diventato un liquido marrone”, ha aggiunto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Che ha poi precisato: “Nella prima operazione, tanti anni fa, mi avevano asportato una parte a causa della presenza di noduli e micro-cisti. In questa nuova operazione, ci sono state complicazioni, doveva durare un’ora e invece…”.

Come sta ora Eva Henger dopo l’intevento

Nonostante le complicazioni, oggi Eva Henger sta bene e non ha più problemi al décolleté. “Con questa complicazione che ho avuto, se fossi andata da un dottore poco serio, forse non sarei qui”, ha chiarito la 46enne, che ha così invitato i telespettatori ad affidarsi solo a bravi e seri professionisti.