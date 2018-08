Eva Henger, il racconto su Mercedesz emoziona: “Piangevo perché…”

Eva Henger, giorno speciale. Il racconto su Mercedesz emoziona: “Piangevo perché…” Le dolci reazioni della figlia e di Lucas Peracchi

Eva Henger e quel ricordo gioioso, innaffiato di lacrime di gioia: era il 18 agosto 1991 quando veniva alla luce Mercedesz, prima figlia avuta da Riccardo Schicchi (i due, quattro anni dopo, avranno Riccardo). E quel momento è rimasto nitido, indelebile nella mente dell’attrice ungherese. Così, oggi, nel giorno del 27esimo compleanno di Mercedesz ha scritto un messaggio toccante, raccontando la giornata del parto. Un ricordo che ha fatto sciogliere sia la ‘piccola’ Henger, sia il suo neo fidanzato Lucas Peracchi, noto ai più per il suo passato da tronista a Uomini e Donne…

“A mezzogiorno tutti gioivano, ridevano e saltavano perché finalmente pioveva… Io piangevo di gioia perché in quei minuti eri nata tu.”

“Buon compleanno, bella orsa mia!”, esordisce Eva, pubblicando a corredo della dedica una foto assieme alla figlia. “Da stamattina – prosegue – penso e rivivo quella giornata bellissima. Era molto tempo che non pioveva, era un’estate caldissima, insopportabile. A mezzogiorno tutti gioivano, ridevano e saltavano perché finalmente pioveva”. Ecco poi l finale a lieto fine, la nascita: “Io piangevo di gioia perché in quei minuti eri nata tu. @mjmemitanti auguri!”. Alle parole dell’ex moglie di Riccardo Schicchi, hanno zuccherosamente ‘reagito’ sia Mercedesz (“Amore, grazie vita mia”), sia il fidanzato Peracchi che ha piazzato due bei cuori rossi sotto al post.

Lucas sempre più in love. L’ex moglie del tronista torna a farsi viva: dure parole su Mercedesz ed Eva

E se Eva è euforica per la figlia, il suo nuovo compagno non è da meno. Lucas, infatti, da quando è decollata la relazione con Mercedesz è letteralmente cotto. Un amore ricambiato e in grado di mettere in cantina anche il suo passato d’amore burrascoso. L’ex tronista, addirittura, negli scorsi giorni, ha deciso di coprire un tatuaggio ‘condiviso’ con l’ex moglie Silvia. Un gesto mal digerito da quest’ultima che, una volta saputa la notizia, non ha tardato a lanciare una bordata sia a mamma Eva (puntando sulla sua carriera passata), sia alla nuova compagna dell’ex marito.