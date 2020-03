Eva Henger non sente più Mercedesz: “Aspetto, prima o poi capirà”

Eva e Mercedesz Henger non hanno più rapporti: nessuna pace tra madre e figlia

Eva Henger è tornata nel salotto di Barbara d’Urso per svelare le ultime novità sulla “guerra” con la figlia Mercedesz. Nonostante i numerosi appelli e i faccia a faccia in diretta tv, madre e figlia non sono più riuscite a ricucire il loro rapporto. Eva non sente più la figlia Mercedesz, che da qualche mese convive a Castell’Arquato con il fidanzato Lucas Peracchi. L’attrice ungherese continua a definire l’ex tronista di Uomini e Donne l’unico colpevole della situazione ma per il momento preferisce aspettare e vedere come evolverà la faccenda. Eva si è detta tranquilla a Pomeriggio 5 e pronta a riabbracciare Mercedesz appena la 28enne lo vorrà.

Eva Henger a Pomeriggio 5: gli ultimi sviluppi sulla lite con Mercedsz e Lucas

“Io sono molto tranquilla. Ho sentito mio fratello: mi hanno detto che stanno benissimo (Lucas e Mercedesz, ndr) e che il loro rapporto sta andando benissimo. Mi dispiace non sentire Mercedesz e sicuramente non dipende da lei. Ma questa è una mia opinione. Comunque aspetto e auguro loro tutto il meglio. Prima o poi si renderà conto che manca qualcosa nella sua vita”, ha dichiarato Eva Henger a Pomeriggio 5. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta cercando di superare questo momento difficile con l’aiuto del marito Massimiliano Caroletti e degli altri figli. Non solo: Eva ha espresso la volontà di diventare di nuovo mamma e per questo si sta dando da fare con il produttore cinematografico. “Sogno un’altra figlia femmina”, ha ammesso la 47enne.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi più innamorati che mai

E mentre Eva Henger esprime tutta la sua tristezza per la situazione famigliare che sta vivendo, Mercedesz e Lucas si godono la loro storia d’amore. Una relazione nata due anni fa e che procede a gonfie vele. Di recente la coppia si è messa in gioco a Domenica Live, dove ha indossato i panni di Kim Basinger e Mickey Rourke in 9 settimane e mezzo.