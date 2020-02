Eva Henger, è ancora guerra con Mercedesz: nuove parole contro Lucas

Eva Henger e la figlia Mercedesz non hanno ancora fatto pace: parole al vetriolo per Lucas Peracchi

Continua la guerra nella famiglia Henger. Nonostante i numerosi tentativi di Barbara d’Urso, Eva e Mercedesz non sono ancora riuscite a fare pace. È stata la stessa attrice ungherese a rivelarlo in un’intervista rilasciata a Novella 2000. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha ammesso di aver provato a ricucire il legame con la primogenita e il genero ma ad oggi non ci sono rapporti tra i tre. Eva si sta dividendo in questi mesi tra l’Ungheria e l’Egitto e sente molto la mancanza di Mercedesz, tanto che è tornata ad attaccare l’ex tronista di Uomini e Donne.

Qual è l’attuale situazione tra Eva, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi

“Non c’è stato verso di fare pace. Ora non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas!“, ha dichiarato alla stampa Eva Henger, che soffre molto per questa situazione. La 47enne è sempre stata molto legata a Mercedesz e non avere una relazione quotidiana con la giovane è una faccenda che la sta turbando parecchio. “È Lucas che dovrebbe sotterrare l’ascia di guerra. In tv mi ha chiesto scusa ed è stato perdonato”, ha aggiunto Eva, che sta cercando di andare avanti con il supporto degli altri figli e del marito, il produttore Massimiliano Caroletti.

La convivenza tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi procede alla grande

Prosegue invece senza intoppi la convivenza tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi a Castell’Arquato, città dove il personal trainer è nato e cresciuto. Per amore del fidanzato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha scelto di lasciare una grande città come Roma.