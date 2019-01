Eva Henger in questura, interrogata per 3 ore: news dopo la querela di Monte

By

Pomeriggio 5, news sulla querela di Francesco Monte ad Eva Henger: Barbara d’Urso aggiorna i telespettatori

Ha fatto parecchio scalpore la notizia della querela di Francesco Monte ad Eva Henger data in esclusiva ieri a Domenica Live. L’ex tronista di Uomini e Donne, ad un anno dalla scandalo canna gate che lo travolse durante e dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi, ha denunciato l’attrice. Sempre durante la diretta di ieri, però, Eva, ospite a Domenica Live, prima di lasciare Barbara d’Urso e il suo studio, ha fatto una promessa precisa, ovvero quella che una volta saputo di più sulla querela avrebbe tempestivamente aggiornato la conduttrice. L’impegno preso oggi è stato mantenuto dalla Henger. Pur non mostrandosi direttamente in TV, perché impegnata altrove, ha comunque fatto arrivare sue notizie alla redazione di Pomeriggio 5.

Eva Henger in questura stamattina, interrogatorio durato 3 ore: novità dopo la querela di Francesco Monte

Barbara d’Urso, prima di chiudere la puntata di Pomeriggio 5, ha rivelato delle novità interessanti sulla diatriba legale che al momento vedrebbe impegnati – ai fronti opposti – Eva Henger e Francesco Monte. Secondo la conduttrice di Canale 5, nello specifico, la Henger sarebbe stata interrogata stamattina in procura (a Roma). L’interrogatorio, stando a quanto emerso, sarebbe durato “Tre ore”. Il motivo? Eva, oltre ad avere tanto da dire sull’argomento, avrebbe portato molti documenti con sé. Nel difendere la sua posizione e, quindi, rispondere alla querela di Monte la mamma di Mercedesz non si è certo fatta trovare impreparata.

Domenica Live, Francesco Monte ha querelato Eva Henger: la notizia in diretta

“Alla signora Eva Henger è stata notificata la querela del signor Monte Francesco” queste le parole riportate nella busta gialla che ieri è stata letta in diretta da Barbara d’Urso a Domenica Live. La notizia, inevitabilmente, ha riacceso il dibattito sul canna gate, dividendo ancora una volta il pubblico. Se da un lato infatti c’è chi difende a spada tratta Monte dall’altro, invece, c’è chi non può fare a meno di prendere le parti di Eva.