Francesco Monte ha querelato Eva Henger: retroscena sul canna-gate

Eva Henger, arriva la querela di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi: nuovi scoop sul canna-gate

Barbara d’Urso ha catturato l’attenzione di tutti i telespettatori di Domenica Live con una misteriosa busta gialla. La redazione del talk-show ha ricevuto in grande esclusiva una notizia a dir poco scioccante. La conduttrice di Canale 5 ha deciso di aprirla in diretta tv con la presenza della persona interessata. Stiamo parlando di Eva Henger. La nota attrice ha fatto parlare di sé per tutto il corso dell’anno a causa delle accuse mosse contro Francesco Monte all’Isola dei Famosi. La donna affermò di aver visto fumare nella casa che li ha ospitati poco prima dell’inizio del reality-show. Per molti mesi si è parlato di una querela da parte del giovane ragazza che, però, non è mai arrivata. Ad oggi le cose sono notevolmente cambiate.

Isola dei Famosi, Francesco Monte querela Eva Henger: la conferma a Domenica Live

Dopo diverso tempo e dopo aver vissuto una meravigliosa esperienza al Grande Fratello Vip, Francesco torna a far parlare di sé. A Domenica Live, Barbara d’Urso ha letto in diretta tv un importante messaggio ricevuto in redazione. “Alla signora Eva Henger è stata notificata la querela del signor Monte Francesco.” La conduttrice ha chiesto conferma alla donna e lei non ha negato. La Henger ha però voluto sottolineare alcune particolari cose, affermando anche di essere pronta a difendersi di fronte ad un giudice. “Si. La tempistica è bellissima. Io non credo alle coincidenze. Arriva proprio nel momento in cui comincia l’altra Isola. Non so.”

Domenica Live, torna il canna-gate tra Eva Henger e Francesco Monte: la querela

In attesa di capire come andrà a finire, Eva continua a ribadire di essere ancora sicura di ciò che ha affermato negli scorsi mesi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è poi lasciata andare ad una importante e anche un po’ scioccante dichiarazione. “Barbara io settimana prossima torno con avvocato e ci facciamo una risata.” Subito dopo, l’ospite ha fatto capire alla d’Urso di essere venuta a conoscenza di alcune cose che riguardano anche la stessa presentatrice. “Non credo che sia vera questa cosa su di te. Vedremo.”