Eva Henger, il marito la incontra dopo l’incidente: reazione struggente

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono di nuovo insieme. I due coniugi, che sono state vittime di un grave incidente d’auto in Ungheria, si sono finalmente ritrovati a Roma, dove lui è accorso a far visita alla modella ancora ricoverata in clinica. Ecco il messaggio d’amore del produttore dedicato alla madre di Mercedesz Henger, felice di riabbracciarla dopo aver passato molto tempo distanti in strutture diverse.

Eva Henger, ancora ricoverata nella Clinica Parioli della Capitale, ha ricevuto una visita speciale. Si tratta di suo marito, Massimiliano Caroletti. A farlo sapere è stato proprio il compagno di vita dell’ungherese, che ha condiviso su Instagram una dolcissima foto di coppia. Lo scatto lo immortala mentre si avvicina al capezzale della moglie, coricata in un letto della clinica, e la bacia. Nell’immagine sono ben visibili le braccia della 49enne, una fasciata e una col tutore, insieme ad una benda all’altezza del collo.

Caroletti, sotto la foto, ha dedicato tenere parole alla moglie, dicendosi felice di poterle finalmente stare accanto dopo vari giorni separati: “Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti .. ed è come il primo bacio che ci siamo dati! Ti amo immensamente vita mia”.

La soubrette ha recentemente lasciato la struttura ospedaliera che l’ha accolta dopo l’incidente avvenuto lo scorso 28 aprile 2022, venendo trasportata in aeroambulanza a Roma. Le sue condizioni, a quanto pare, sono critiche ma la modella non è in pericolo di vita. A salvare lei e il marito sono state le cinture di sicurezza da loro indossate nel momento dell’impatto. Tra i due coniugi è stata Eva, che era al volante della macchina, a riportare più danni.

Per lei si è parlato infatti di fratture multiple dal tallone al braccio, dalla clavicola allo sterno e al bacino, di lividi e vari tagli. Per rimettersi in sesto la Henger sta subendo tutta una serie di operazioni chirurgiche, tra cui una d’urgenza al braccio che stava andando in setticemia, dopo le quali dovrà osservare un lungo periodo di convalescenza che, probabilmente, durerà qualche mese. Caroletti, a quanto pare, se l’è cavata con una “semplice” frattura allo sterno. I due coniugi non sono stati portati inizialmente nello stesso nosocomio e oggi, finalmente, si sono ritrovati.