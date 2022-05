Eva Henger, gli aggiornamenti post intervento. Quando uscirà dall’ospedale

Eva Henger torna a parlarci direttamente dal lettino dell’ospedale romano dove è ricoverata da ormai diversi giorni. La soubrette è stata anche questo pomeriggio ospite del salotto di Barbara d’Urso per raccontare ai telespettatori cosa ha passato nelle ultime ore ma anche per fornirci alcuni importanti dettagli sulle sue attuali condizioni di salute.

Il primo fondamentale punto che vale la pena di sottolineare è che, in linea generale, Eva Henger sta piuttosto bene. Dopo il terribile incidente stradale di qualche giorno fa in Ungheria, dove hanno perso la vita due anziani, Eva Henger è stata operata ed è già in fase di ripresa, seppur piuttosto lenta.

Sono notizie confortanti e non banali, visto lo spavento vissuto nei giorni scorsi. Eva Henger aveva raccontato alla d’Urso del rischio concreto che il braccio le andasse in setticemia. Fortunatamente la situazione è poi rientrata, anche e soprattutto grazie all’aiuto dei medici che l’hanno seguita fin dal primo momento.

Gli ultimi aggiornamenti dalla Clinica Parioli dove la showgirl è ancora ricoverata sono dunque piuttosto positivi. Poche ore fa Eva Henger si è sottoposta ad un secondo intervento chirurgico: l’operazione si è resa necessaria per mettere a posto la brutta frattura del calcagno. La modella ungherese aveva mostrato a Barbara d’Urso la foto del piede quasi completamente deformato dall’incidente, una delle immagini più forti condivise dall’inizio del suo calvario medico.

Parlando alla conduttrice, Eva Henger ha tenuto a rassicurare tutti. La modella ha dichiarato: “Oggi sto meglio di venerdì, sono ottimista, ci sarà tra pochissimo un altro intervento, ci vuole pazienza”. Di pazienza, in effetti, Eva Henger ne dovrà avere molta. Come precisato in trasmissione, infatti, la showgirl potrà tornare a casa soltanto fra un mese.

Dopo 30 giorni la modella sarà quindi in grado di abbandonare il letto dell’ospedale e di riabbracciare i suoi cari. Le tempistiche per il recupero completo, in ogni caso, sono molto più lunghe. Sarà di certo necessario molto più tempo per poter tornare a camminare come prima. Certo le poteva andare molto peggio, quindi dopo tutto va bene così.