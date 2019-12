Eva Henger e la figlia Mercedesz: ecco come hanno passato il Natale

Eva Henger e la figlia Mercedesz: ecco come mamma e figlia hanno passato il Natale

Chi pensava che il Natale potesse riunire mamma Eva Henger e la figlia Mercedesz dovrà ricredersi. No, le feste natalizie pare che non abbiano sanato alcuna distanza tra le due donne. Infatti, anche durante il 25 dicembre sono state lontane l’una dall’altra. L’attrice ungherese classe 1972 è volata a Sharm El-Sheikh con il marito Massimiliano Caroletti. Sul suo profilo Instagram, vista la temperatura egiziana molto meno rigida rispetto a quella del BelPaese, non sono nemmeno mancate foto molto sensuali con vista piscina: Eva in versione Babbo Natale molto piccante. E Mercedesz? Lei è rimasta al fianco del suo amatissimo Lucas Peracchi, in quei di Piacenza.

Eva a Sharm El-Sheikh, Mercedesz con Lucas a Piacenza

La coppia formata dalla giovane Mercedesz e dall’ex tronista di Uomini e Donne, chiacchieratissimi negli scorsi mesi, ha passato il Natale nei pressi di Castell’Arquato, comune piacentino in cui convive. Per il momento sembra che non ci sia alcuna riappacificazione in vista tra Eva e la figlia. Figuriamoci con Peracchi. Di recente il 31enne è tornato a parlare della ‘suocera’, confidandosi alla rivista Nuovo Tv. “Io spero che si chiarisca con la figlia. Sono convinto che il tempo sia galantuomo. Eva ha cambiato versione cinque o sei volte. Non so che dire, le ho pensate tutte. Certo, i nostri dissapori sono cominciati a luglio, lei ha aspettato settembre per parlarne in tv”, ha dichiarato Lucas.

Lucas: “Io danneggiato, ma le persone hanno capito”

“Mi piacerebbe avere un bel rapporto con mia suocera, però il rispetto deve esserci da tutte e due le parti”, ha confessato sempre a Nuovo Tv il 31enne che ha inoltre detto di aver avuto piacere che, dopo settimane di chiacchiere e congetture, le persone abbiano capito che lui e Mercedesz si amano e che non c’è alcun rapporto malato. “Sono stato danneggiato pubblicamente. Volevo che le persone capissero la verità. E l’hanno recepita”, ha concluso.