Eva Henger, dietrofront su Lucas e Mercedesz: retroscena ‘natalizio’

Eva Henger, passo indietro su Lucas e Mercedesz: colpo di scena sulla diatriba familiare e retroscena ‘natalizio’

Si apre uno spiraglio di luce sulla diatriba familiare che ha portato Eva Henger e la figlia Mercedesz a proseguire ognuna per la propria strada. L’attrice ungherese, ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha fatto dietrofront, dicendosi pronta a riabbracciare ‘Memi’. Inoltre, sembra aver cambiato idea anche sulla natura della relazione che la figlia condivide con Lucas Peracchi. Fino a qualche settimana fa, l’ex tronista veniva descritto da Eva come una persona violenta e poco affidabile. Adesso però le cose paiono decisamente aver presto una nuova e positiva piega agli occhi dell’opinionista dei salotti d’ursiani.

Eva da Barbara d’Urso: “Gli ho mandato gli auguri per le feste, ma non ho avuto risposta”

“Se Memi è felice, io sono felice. Se questo rapporto sta andando a gonfie vele sono contenta“, ha esordito Eva a Pomeriggio 5. Un tono totalmente diverso rispetto a quello usato sul finire del 2019. Spazio anche a un aneddoto natalizio dal sapore agrodolce. “Gli ho mandato gli auguri per le feste, ma non ho avuto risposta”, ha confidato, aggiungendo che incontrerebbe volentieri la coppia. Incalzata da Barbara d’Urso, ha inoltre rivolto un appello alla figlia: “Ti voglio bene e sono contenta che tutto stia andando serenamente come doveva andare da sempre. Spero che riceverò una telefonata prima o poi”. Certo quel “come doveva andare da sempre” suona come una punzecchiatura, ma la mano ora sembra tesa e in cerca di una rapida riappacificazione.

Lucas e Mercedesz accetteranno la mano tesa di Eva?

Mercedesz e la madre sono rimaste separate anche per tutte le feste natalizie. La giovane è rimasta accanto al suo Lucas Peracchi, mentre Eva si è rifugiata al caldo, sotto il sole egiziano. Rapporti freddi e distaccati che però vedono ora una possibile via d’uscita. Resta da capire se l’ex tronista di Uomini e Donne e la fidanzata accoglieranno di buon grado il dietrofront dell’ungherese. Si attendono aggiornamenti.