Eva Henger, complicanze: intervento rimandato, “Caroletti ha visto la luce”

Ora dopo ora si aggiungono sempre più dettagli e aggiornamenti sulle attuali condizioni di salute di Eva Henger e del marito, Massimiliano Caroletti. I due sono rimasti coinvolti un paio di giorni fa in un terribile incidente stradale nei pressi di Kaposvar, dove la modella ungherese è cresciuta.

Fino ad ora eravamo a conoscenza del fatto che l’incidente non è stato causato da una distrazione da parte del conducente dell’auto, Eva Henger nel caso specifico, ma da una manovra fin troppo azzardata (da parte di due anziani conducenti) che ha successivamente causato il tremendo frontale e la morte dei due passeggeri del veicolo che stava procedendo in senso contrario. Eva Henger, che è stata poi sottoposta ad alcol test e testi antidroga ed è risultata assolutamente negativa, è stata rapidamente portata al più vicino ospedale e separata dal marito, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

I due, per fortuna, non sono in pericolo di vita. Nonostante il terribile schianto, entrambi sono stati ricoverati in condizioni critiche e dovranno restare in ospedale per diverso tempo. A questo proposito, abbiamo avuto la conferma che Eva Henger dovrà essere presto operata. C’è un problema, però, del quale si è parlato nel salotto di Barbara d’Urso oggi a Pomeriggio 5.

Eva Henger: l’operazione è stata spostata, ecco il motivo

A rivelare cosa sta accadendo alla modella è stata “Carmelita”, nel corso della puntata del suo talk show trasmessa oggi. La d’Urso ha raccontato di aver ricevuto diversi messaggi vocali da parte di Eva Henger dove la showgirl spiegava che dovrà essere presto sottoposta ad una delicata operazione. Ma non tutto è andato come previsto: l’operazione, come riportato da Novella 2000, avrebbe dovuto tenersi oggi, 2 maggio; l’intervento, in realtà, è stato spostato a domani, visto che nelle scorse ore a Eva Henger è stato trovato del liquido nella milza. Quest’organo interviene sui valori del sangue, di conseguenza si è reso necessario attendere ancora qualche ora.

Nel frattempo anche il marito Massimiliano Caroletti si è messo in contatto con la d’Urso, aggiornando la conduttrice sulle sue condizioni. Inoltre Roberto Alessi, presente in trasmissione, ha riportato le impressionanti dichiarazioni ricevute in privato da Caroletti in persona: