Eva Henger, altri dettagli sull’incidente: “Pensava che il marito fosse morto”

Sono emersi nelle scorse ore nuovi dettagli, ancora più angoscianti, sul terribile incidente in cui si sono ritrovati coinvolti Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti.

La notizia si è diffusa nel pomeriggio di ieri ed è stata successivamente confermata dal giornalista Roberto Alessi, che nel salotto di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso ha raccontato quello di cui era venuto a conoscenza in anteprima. Tutto è accaduto nei dintorni di Kaposvar, in Ungheria, dove la modella è nata e cresciuta: i coniugi si sono scontrati con un’auto che proveniva in direzione contraria, facendo un terribile frontale. L’incidente, purtroppo, ha avuto risvolti tragici: la coppia di anziani nell’altra auto è morta sul colpo, mentre Eva Henger e il marito sono stati rapidamente trasportati nel più vicino ospedale.

Fortunatamente, nonostante le serie ferite, la Henger e il marito non sono in pericolo di vita. Massimiliano si è guadagnato una frattura dello sterno, mentre Eva ha rotto braccio, tallone e femore e verrà operata.

La dinamica precisa dell’incidente è stata rivelata poco fa dal manager e consulente legale della showgirl, Antonio Orso. A Novella 2000, Orso ha raccontato che quando l’incidente è accaduto Eva Henger era al volante. “All’improvviso sono stati travolti da un auto che, in fase di sorpasso, invadeva la loro corsia di marcia”ha rivelato il manager. Ma non finisce qui.

Al magazine, il dottor Orso ha anche sottolineato un altro dettaglio che potrebbe far accapponare la pelle ai più sensibili. Pare infatti che, inizialmente, Eva Henger si fosse convinta della morte del marito (“Inizialmente è stato dato per morto dalla stessa Eva la quale, in attesa dei soccorsi, provava a chiamarlo senza risposta”). Fin da subito, dunque, è stato chiaro a tutti che le sue condizioni fossero molto gravi.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Eva Henger e del marito post incidente

Massimiliano Caroletti ha tenuto a rassicurare i suoi seguaci via Instagram Stories. Dal letto dell’ospedale, il marito di Eva Henger ha inviato un messaggio per tranquillizzare tutti ma anche per fare chiarezza su un paio di punti.

A quanto pare, le fratture che si è beccato sono molte di più rispetto a quelle riportate dai giornali. Caroletti ha anche confermato la moglie è stata trasportata in una struttura a ben 200 km di distanza da lui.