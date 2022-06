Eva Henger ancora in ospedale, ultima operazione: come sta oggi

L’attrice e soubrette, ex moglie di Riccardo Schicchi, è ancora ricoverata dopo il brutto incidente in cui è rimasta vittima in Ungheria

Migliorano le condizioni di salute di Eva Henger. L’attrice e soubrette è ancora ricoverata nella clinica romana dove è stata trasferita dopo il brutto incidente in Ungheria in cui è rimasta coinvolta insieme al marito Massimiliano Caroletti. Barbara d’Urso è tornata a collegarsi a Pomeriggio 5 con Eva e con il professor Lorenzetti, che sta seguendo scrupolosamente il caso della Henger.

In questi giorni Eva Henger si è sottoposta all‘ultima operazione al braccio. Un intervento, come spiegato dal rinomato chirurgo, per correggere la ferita sorta dopo l’infezione mal curata nell’ospedale ungherese dove la madre di Mercedesz è stata trasportata in seguito al sinistro.

In sala operatoria tutto è filato liscio: Eva Henger oggi sta meglio ed è in ripresa. Il percorso verso la guarigione è però ancora molto lungo e al momento non è chiaro quando di fatto la 49enne potrà rientrare a casa e riabbracciare i propri cari.

Il professor Lorenzetti ha assicurato che per ora Eva Henger non dovrà sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici e spera di vederla presto in piedi, senza tutori o garze a coprire ferite ed ematomi. In attesa di stare meglio la showgirl continua a seguire la figlia Mercedesz all’Isola dei Famosi 2022.

Dopo l’incidente della madre l’influencer era decisa a non partire più per l’Honduras ma è stata a Eva ad insistere affinché restasse e non rinunciasse a questa importante occasione di lavoro. Per la figlia di Riccardo Schicchi si tratta infatti di un ritorno in televisione: per un lungo periodo è stata lontana dal piccolo schermo.

L’incidente di Eva Henger

Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in Ungheria in uno scontro frontale con un’automobile che, stando alle prime informazioni, pare abbia tentato un sorpasso impossibile. Nel sinistro sono morte sul colpo due persone: un uomo e una donna sui 70 anni.

La Henger, che era alla guida, ha riportato fratture multiple dal tallone al braccio, dalla clavicola allo sterno e al bacino. La cintura di sicurezza, che ha salvato sia lei sia il marito, le ha procurato lividi e tagli. Massimiliano Caroletti inizialmente sembrava più grave, ma dopo aver perso i sensi si è ripreso, anche se pure lui è stato prontamente ricoverato.