Eva Henger, altro affondo su Francesco Monte: il cannagate non si placa

Eva Henger, cannagate dell’Isola dei Famosi 2018: nuovo affondo su Francesco Monte, l’attrice rincara la dose

Continua a tenere banco la questione del cannagate de L’Isola dei Famosi 2018, scoppiato ormai da più di un anno. A rinfocolare gli animi negli ultimi giorni, è stata la notizia della denuncia per diffamazione presentata da Francesco Monte nei confronti di Eva Heger, che a sua volta ha fatto sapere di essere intenzionata a controdenunciare l’ex tronista di Uomini e Donne e di essersi già attivata per ulteriori sviluppi della vicenda, recandosi all’ambasciata dell’Honduras. Ma non è finita qui. L’attrice ungherese nelle ultime ore è tornata a parlare, o meglio scrivere, via social, stuzzicata dai fan.

“Noi in difficoltà per colpa di Francesco Monte. Potevamo finire tutti in carcere”. Eva Henger risponde ai fan

Eva, a chi ha sostenuto su Instagram che un compagno di viaggio non si mette in difficoltà a prescindere dalla situazione, ha risposto, affondando nuovamente su Monte: “In difficoltà eravamo noi per colpa sua“. “Potevamo finire tutti in carcere”, ha rincarato la dose. D’altra parte l’attrice ungherese, come già fatto in precedenza, ha sottolineato che era dovere degli stessi concorrenti de L’Isola dei Famosi agire in quel modo: “Comunque il contratto ci obbligava a riferire qualsiasi irregolarità”.

Cecilia Capriotti si schiera con Eva Henger: “Inutile nascondere la verità”

La questione non accenna a placarsi. Nel frattempo, Francesco Monte non si pronuncia e preferisce non rilasciare dichiarazioni a proposito della denuncia. Chi invece ne ha parlato, oltre a Eva, è stata Cecilia Capriotti, che ha deciso di appoggiare la madre di Mercedesz. “Io non avevo negato l’anno scorso, mi ero limitata a dire che Eva non è una bugiarda. L’anno scorso c’era un’omertà generale. Ma ad oggi, dopo i video di Striscia la notizia e la querela di Monte, è inutile nascondere la verità. Abbiamo visto tutti fumare Francesco e in tribunale dovremo dire la verità. Io appoggio Eva, che è stata duramente attaccata”, ha confidato la Capriotti a Domenica Live.