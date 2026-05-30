Eva Grimaldi, “sputo in faccia” a Helena Prestes: la frase pessima, l’indignazione e le scuse

C’è un limite a tutto, comprese le arrabbiature quando si perde a un gioco, anche quando chi gioca a volte attua strategie “spietate”. Eva Grimaldi il limite lo ha superato nella quinta puntata di The 50, il reality show di Prime Video. Dopo essere stata eliminata, ha rivolto parole durissime nei confronti di un’altra concorrente, Helena Prestes. Tra l’altro, le due donne si conoscevano già, avendo partecipato assieme a un’edizione del Grande Fratello Vip.

The 50: Eva Grimaldi esagera con Helena Prestes

Che cosa è accaduto? L’attrice, non avendo digerito la sconfitta, al momento di congedarsi è esplosa e ha scandito, parlando della modella brasiliana, un dimenticabile “le sputo in faccia”. Nelle scorse ore Grimaldi, attraverso un video pubblicato sui social, si è scusata con la giovane, avendo compreso lo sbaglio nei toni utilizzati.

A The 50 si è creata una frattura generazionale innescata dalla strategia messa in campo da Prestes: da un lato i vip storici, dall’altro i giovani creator. Il programma è architettato sulle nomination e sulle catene di salvataggio. Per non farsi eliminare si devono creare alleanze. E la modella brasiliana ne ha pensata una vincente, riuscendo a isolare i famosi ‘ veterani’. Alla fine a dover fare le valigie sono state Antonella Elia ed Eva Grimaldi. Dopo il verdetto, quest’ultima ha perso le staffe.

Già durante la sfida aveva mostrato segni di nervosismo nei confronti di Helena, promettendo che se fosse rimasta in gara avrebbe avuto vendetta. “Se rimango gliela faccio pagare a lei e a tutto il gruppo”, ha scandito l’attrice. Come già detto, invece, è stata estromessa dalla competizione. Dunque, niente rappresaglia. Tuttavia il suo nervosismo è comunque deflagrato quando è stata costretta a lasciare il gioco.

“Mi metto gli occhiali così vi vedo negli occhi, ricordate una cosa: diffidate da chi lancia il sasso e poi si nasconde”, ha ammonito nel salutare il cast, facendo chiaro riferimento a Helena, la quale ha rivendicato con orgoglio la strategia attuata: “Non ha detto una bugia, è la verità, ma è il mio gioco”.

Grimaldi è poi passata fuori dagli studi di registrazione. Ed è qui che ha esagerato. “Sono contenta di aver detto quello che pensavo. Se voglio ringraziare Helena? No, le sputo in faccia”, ha tuonato. Antonella Elia le ha dato manforte: “I giovani sono delle cacche, ma la cacca più cacche di tutte è Helena. Ha fatto il suo gioco, è agile e furba ma è una gattamorta”.

L’ondata di indignazione e le scuse dell’attrice

L’attacco di Eva a Prestes è stato giudicato da molti telespettatori del programma indecoroso. Sui social si è così sollevata un’ondata di sdegno. Alla luce di ciò, Grimaldi ha fatto un passo indietro. Tramite i suoi profili social ha chiesto perdono: