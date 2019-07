Eva Grimaldi e Imma Battaglia, dopo le nozze un figlio: il gossip

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: la coppia vuole allargare la famiglia

Dopo il matrimonio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia sognano di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Oggi, che spiega il desiderio delle neo spose. Le loro nozze aveva fatto parlare molto, soprattutto per la presenza di tanti volti noti del mondo dello spettacolo italiano, in primis c’era Gabriel Garko, ex della Grimaldi e suo testimone di nozze. Eva e Imma, comunque, hanno intenzione di metter su la loro famiglia, o adottando un bambino oppure rivolgendosi alle nuove tecniche della medicina. Non si hanno ulteriori dettagli sulla notizia, ma sembra che il gossip sia più che fondato.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: bebè in arrivo? I rumors

Oggi lo ha rivelato in anteprima, sembra fondata la notizia circa le intenzioni di Eva Grimaldi e Imma Battaglia su un bambino che possa rallegrare la loro vita e dare inizio alla loro famiglia. Il settimanale riporta queste parole: “Dopo aver celebrato la loro unione civile, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, avrebbero deciso di allargare la famiglia con un bebè. Ricorreranno alle nuove tecniche della medicina o all’adozione?“, si chiede infine il giornale, in edicola giovedì 25 luglio. Un grande passo quello che Eva e Imma hanno deciso si fare, ma sono sicure dei loro sentimenti e si sentono, per questo, pronte ad accogliere una nuova e piccola vita.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, la gioia del matrimonio e il sogno dei figli

Domenica 19 maggio, l’attrice e l’attivista si sono dette sì per tutta la vita. Alla cerimonia hanno preso parte Gabriel Garko, Vladimir Luxuria, Bianca Atzei e Jonathan Kashian. Il wedding planner era il grande Enzo Miccio che ha scelto per le spose dei splendidi vestiti e una location favolosa, nella campagna romana. Le foto dell’unione erano state pubblicate sul settimanale di Signorini, Chi.